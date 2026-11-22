近期股市震盪，不少投資人面臨資產縮水壓力，沒想到股市表現竟也成為擇偶時的考量條件之一。近日一名網友在Dcard發文，認為過去一、兩年股市行情熱絡，部分投資人因短期獲利而過度自信，甚至借貸投入市場，如今面臨股市回檔，反而讓她覺得「擇偶市場變乾淨」。貼文吸引超過7萬次瀏覽，引發網友熱議。

原PO以「股市烙賽我反而覺得擇偶市場變乾淨」為題發文，表示過去一、兩年股市屢創高點，市場投資氣氛熱絡，部分民眾認為只要將資金投入0050等ETF，就有機會快速累積財富，甚至有人選擇離職專職投資，或透過借貸、槓桿操作擴大投資部位。

原PO認為，部分投資人在多頭行情中獲利後，容易高估自己的投資能力，甚至將投資收益視為穩定收入來源。然而，隨著市場出現修正，使用高槓桿的投資人可能面臨套牢、追繳保證金或被迫出場等壓力，原先對財富累積的樂觀預期也受到考驗。

而股市震盪，也讓原PO重新思考擇偶時應重視的條件。她認為部分過去因投資獲利而展現優越感的人，在市場回檔後也不得不重新檢視自身的財務狀況。相較之下，她更認同沒有過度借貸、維持穩定工作及正常儲蓄習慣的對象。

貼文曝光後，部分網友認同投資人不應將多頭行情視為常態，留言表示「一堆把牛市當常態的人」、「潮水退了，有正當高薪工作的含金量就出現了」。也有人指出，投資最重要的是風險管理，若缺乏穩定收入與足夠資金，卻大量使用融資或貸款，一旦市場反轉，可能承受超出負擔能力的損失。

不過，也有不少網友對原PO的觀點提出質疑，認為股市下跌不代表投資人就失去經濟能力，更不應直接與擇偶條件畫上等號。有人直言「股市下跌你也可以把它變成仇男話題」、「為什麼股市和擇偶市場會有關係？」另有網友認為，借貸投資本身並非一定不合理，關鍵仍在於個人的財務條件、投資策略及風險承受能力。