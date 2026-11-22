汽車旅館除了提供住宿、情侶約會，也能成為親子放鬆的好去處！近日一名單親爸爸在Threads分享，因為家裡沒有浴缸，索性帶著兒子到汽車旅館休息4小時，父子倆一起泡按摩浴缸、吃鹹酥雞，享受難得的悠閒時光。他透露，平日休息4小時只花880元，讓不少網友驚呼「沒想過這是育兒的一個好地方」。

該網友表示，由於家裡沒有浴缸，因此決定帶兒子到汽車旅館，利用4小時休息時間泡按摩浴缸放鬆，還自備鹹酥雞、威士忌及梅酒，享受美食與泡澡的樂趣。他感性表示，「人生苦短、及時行樂，錢要賺也要懂得花」，認為辛苦工作之餘，也應適時犒賞自己。

面對網友詢問花費，原PO透露，這次選擇的汽車旅館平日休息4小時收費880元，食物、酒類及冰塊則是自行準備。至於有人好奇喝酒後如何返家，他也強調，因為有飲酒，所以最後是請代駕接送，並沒有自行開車。

原PO進一步分享，汽車旅館距離住家僅約5分鐘車程，不一定要安排過夜，短時間休息同樣能達到放鬆效果。他指出，現在部分汽車旅館除了大型浴缸，還提供KTV、桌上型電腦等設施，可以唱歌、泡澡、吹冷氣，離開後也有人協助整理房間。他認為，生活雖然需要節省開支，但也不必因此犧牲所有享受，「錢要賺省歸省，但別把日子過差了」。

貼文曝光後，不少家長分享類似經驗，有人表示，過去家中突然停水，便帶兒子到汽車旅館泡澡，孩子打電動、自己則在一旁休息；也有家長透露，曾帶著孩子到附有大型浴缸的汽車旅館玩水，甚至準備泳圈，讓孩子盡情玩樂。另有人表示，部分汽車旅館設有親子房，提供溜滑梯、搖搖馬等設施，對親子家庭而言也是不同的休閒選擇。

許多網友看完後直呼「汽車旅館真的是有小孩可以放電的地方」、「不包含威士忌，其實算起來比親子餐廳便宜多了」、「壓根沒想到汽車旅館也能育兒」、「可以玩水、可以唱歌，順便洗好澡回家」。也有網友提到，部分汽車旅館可能不接受兒童入住，另有人對公共浴缸的清潔衛生提出疑慮，提醒家長選擇前仍應留意相關規定及環境。

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