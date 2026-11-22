天氣逐漸轉涼，不少人開始換上高領衣物保暖，不過，對部分民眾而言，高領衣服卻是難以忍受的穿搭。一名女網友近日在Threads分享穿著高領衣服的崩潰心情，直呼「一張圖高敏人會懂的吧，此時此刻真的很想把衣服脫掉」，貼文吸引超過67萬次瀏覽，大批網友紛紛表示，高領衣物容易讓自己產生脖子被勒住的感覺，甚至有人因此感到噁心、想吐。

原PO表示，自己平時就不喜歡穿高領衣服，這次購買時看到的商品圖片並沒有明顯高領設計，收到後也沒有仔細檢查，就直接拿去清洗。沒想到日前趕著出門，隨手拿起這件衣服穿上，才發現領口竟然包覆將近一半的脖子，讓她感到相當不舒服，甚至試圖將衣領反折，卻又彈回原狀，直到回家脫掉衣服才終於解脫。

貼文曝光後，引發許多網友共鳴，紛紛留言表示「穿高領我會感覺有人在掐我脖子」、「衣領會遮超過到肩膀以上的高度都會讓我超想吐」、「每次穿高領都覺得有人在掐我脖子超不舒服」、「明明沒有很緊，卻會想吐」、「我真的寧可冷死，也不穿這種」、「光看照片就覺得快窒息了」。

除了高領衣物，不少網友也分享其他容易引發不適的穿著經驗，包括襯衫最上方的鈕扣、圍巾、領帶、項鍊，甚至剪頭髮時圍在脖子上的圍布，都可能讓人感到壓迫。有網友表示，「襯衫最上面那顆釦子都不扣」、「還有圍巾，只要圍上我就覺得癢的要命」，另有人指出，連髮圈套在手腕、褲襪或紗質衣物接觸皮膚，都會產生難以忍受的不適感。

原PO也透露，自己從小就對部分衣物材質相當敏感，尤其是媽媽買的薄紗公主裙，曾讓她因為搔癢而抓到皮膚破皮。過去工作時，曾被要求將襯衫最上方的鈕扣扣好，但她實在無法忍受，經常趁沒人注意時偷偷解開。她也提到，相較於高領衣物，自己更喜歡U領、圓領等不會緊貼脖子的設計。