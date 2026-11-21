桃園一間律師事務所近期訂購雞排、鯛魚燒等下午茶，沒想到餐點送達後，員工清點卻發現雞排數量有異，進一步調閱監視器，竟發現外送員送餐、拍照完成後，疑似又拿走雞排食用。事務所隨即報警處理，員工也將監視器畫面PO上網，直呼「恭喜你惹到一整組律師，律師們肚子非常餓」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當天下午老闆請大家吃下午茶，同事討論後決定訂購雞排與鯛魚燒，沒想到收到餐點時卻發現雞排少了幾份，調閱監視器後才發現異狀。由於畫面拍下相關過程，外送APP也留有外送員姓名，同事隨即帶著證據前往警局報案。

這名網友進一步更新最新情況，表示已接獲警方通知，該名外送員已到案。

貼文一出後，多數網友都笑稱「最不能惹的群眾之一，飢餓的律師團」、「這也算是一種天崩開局」、「果然在台灣會被偷的都是食物」、「整間事務所的律師都在翻六法全書，要把所有罪名加到外送員身上」、「這根本是在關公面前耍大刀」、「外送員一定想不到偷到律師的東西，有夠慘」、「這情況不亞於在警察局裡搶劫」。

此外，留言區也有外送員回應「真的是害群之馬，最討厭這種人」、「就算不是惹到律師，這個行為也相當不可取，不要再亂吃客人東西了好嗎」、「支持提告不和解，就是有這種老鼠屎，才害我們一天到晚被懷疑偷吃」、「外送已經夠辛苦，還要被這種老鼠屎壞名聲」。

事實上，不少人遇過外送食物數量不對的情形，有網友分享，近期用外送平台訂購麥當勞，餐點送達後卻發現薯條只剩半包，飲料也少了一半，讓他懷疑外送員在途中「偷吃」，直呼「外送員是肚子很餓偷吃我的薯條嗎？連飲料都喝那麼多」。

對此，網友回應「薯條長這樣正常，飲料估計打翻」、「外送員沒有那麼餓，而且封口貼紙又是完整的，是麥當勞內部的問題」、「封條好好的，你怎麼覺得是外送員偷吃…」、「你拿到的紙袋封條沒被開過就不是外送員偷吃」、「有可能漏了，蓋子真的很爛」、「麥當勞在紙袋跟杯上都貼紙膠帶，就是防外送員偷吃，所以你只要確認紙膠帶沒問題，那就是出餐的麥當勞沒裝滿薯條，飲料當然有可能是漏了，但比較不可能是偷喝」。

此外，留言區也引來自稱外送員的網友回應「我是一個大概跑7年的外送員，以我來猜測大概就是飲料翻了，外送員沒跟你說，只想直接結束訂單快走而已，以影片來看應該是沒偷吃疑慮。外送員雖然有某些垃圾的可悲偷餐狗，但大部分都是不會去做這種事的…」。