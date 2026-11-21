出國搭機時，託運行李可能在旅客不知情的情況下被機場安檢人員開箱檢查。一名女網友分享，近期回國打開行李箱，發現裡面多出2張安檢通知單，才知道行李曾被開箱檢查，讓她相當好奇究竟是如何開鎖？對此，不少網友解釋，若行李箱使用TSA海關鎖，安檢人員可透過專用鑰匙開啟。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己的行李箱是25吋，因為裝了太多東西，幾乎沒有多餘空間，當初還花了不少力氣才把物品全部塞進去，所幸安檢人員似乎沒有大幅翻動，否則恐怕很難重新整理。從她分享的照片可見，2張文件均由泰國機場公司（AOT）旗下廊曼國際機場開立，其中一張是行李檢查結果單，註明未發現危險物品、違禁品或非法物品；另一張則說明機場安檢人員依法有權開啟託運行李檢查，必要時可能破壞鎖具。

貼文一出後，不少網友都表示「海關行李箱鑰匙幾乎全世界通用，都可以開」、「如果行李箱鎖上面有菱形圖案加編號，海關有通用鑰匙可以打開」、「沒有海關鎖的行李箱就直接撬開了！」、「TSA海關鎖（如其名就是給海關人員開的），如果行李箱沒有配備TSA，那麼海關人員會直接破壞檢查」。

本站曾報導，地勤部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」曾在臉書解釋，其實航空公司並不能隨意打開旅客行李，多數情況都是安檢或海關依法檢查所致。旅客常把「安檢」與「海關」搞混，但兩者其實分屬不同單位。以台灣為例，安檢主要由航空警察局負責，重點在飛安與危險物品檢查；海關則負責入境與違禁品管理，例如肉類、蔬果、現金與高價商品等，因此旅客行李若遭開箱，通常都與安全或法規有關。

地勤部落客也整理出幾種最常見的「行李疑似被翻」原因：

一、X光看不清楚：物品太密集容易被開箱確認 二、特殊造型用品：可能被誤判成危險物品 三、電池最常違規：行動電源一定要隨身帶 四、海關依法抽查：肉類、現金、高價品都可能被查 五、不一定真的被翻：有時只是運送過程位移

地勤部落客強調，第一線人員不會因好奇隨意翻找旅客行李，多數檢查都是基於飛安與法規考量，「如果真的有危險物品被帶上飛機，後果遠比行李被翻嚴重很多」。