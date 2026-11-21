冷氣團來襲，氣溫明顯下降，保暖外套成為不少人冬季必備單品。不過，除了常見的三合一外套，近期網友也推薦迪卡儂一款「航海外套」，主打防風、防水及保暖機能，業者直接點名是「機車族的隱藏大絕」，甚至釣出民眾表示「10年前穿到現在還是很耐用」。

迪卡儂近期在Threads分享自家航海外套，原本是為航海員設計，讓人在寒冷、降雨等環境下也能獲得防護，不過高機能特性同樣適合日常通勤及騎車族穿著。其中「航海5000mm防水防風連帽外套Sailing 100」售價999元，而具備內刷毛設計的「航海內刷毛保暖防水防風外套Sailing 300」，售價則為1999元，因價格親民、功能實用，引起不少網友討論。

許多穿過的民眾紛紛分享使用心得，「大推航海外套，騎車真的有效防風又保暖」、「我十年前買的航海外套到現在還是很耐用，我是先知」、「很久以前買了航海款，保暖防風，穿不壞、「去年冬天去北海道也穿這個，沒有帶其他任何外套」、「真心推航海」、「航海外套，蠻好看的」。

除了迪卡儂航海外套受到關注，服飾品牌GU近期也推出「輕暖夾層外套（WARM PADDED）系列」，適合寒流期間騎車通勤或長時間戶外活動。另外過去也有網友分享其他推薦品牌，像是UNIQLO「平民的防寒就是UQ」、「UNIQLO就還不賴啊」。

還有消費者分享其他品牌，「Lativ就很保暖防風防水」、「好市多有，發熱衣+羽絨背心+羽絨外套，不用3千」、「Gap」、「Major made蠻不錯的」、「可以去NET逛逛」。

報導指出，受到大陸冷氣團冷空氣以及輻射冷卻作用影響，今天清晨平地最低溫出現在新北石碇的11.1度，新竹關西也只有11.4度，台北北投11.7度，基隆七堵11.8度，其他在中北部、宜蘭及花蓮空曠地區普遍有12至15度之間的低溫出現。