台灣人非常喜歡到日本旅遊，對於日本人的服務極為讚賞和滿意，但偶爾也會遇到態度不佳的案例。近日一名女網友分享赴日旅遊經驗，透露自己購買溫泉蛋時，因給了比較多的硬幣，竟遭店員臭臉相對，甚至找錢時直接用丟的到收銀盤，讓她相當傻眼，忍不住直呼「大家真的不要對日本太有濾鏡」。貼文曝光後引發討論，也有旅遊部落客分享4招消耗日幣零錢的方法，避免結帳時遇到類似情況。

原PO日前在Threads發文表示，近日到日本旅遊時，購買溫泉蛋準備結帳，因為使用較多硬幣付款，沒想到店員看了當場皺眉並露出臭臉的表情，甚至找錢時將硬幣直接丟進收銀盤，然後轉頭用日文跟一旁同事抱怨還訕笑，讓她感到相當不受尊重。

原PO強調，自己事先已經將硬幣清點、分類好，並不是隨意拿出一大把零錢讓店員處理，卻仍遭到如此對待。此外，她也透露幾年前到燒肉店用餐時，同樣遇過店員找零時直接把錢用丟的情況，屢次碰上類似經驗，讓她對日本服務品質感到失望，認為大家不必對日本抱持過度美好的想像。

旅遊部落客「旅人老K 偏愛日本」對此也在臉書發文提到，部分日本店員對於人工清點大量零錢可能較缺乏耐心，他提供4種方法來教大家避免遇到「奇葩店員」。

1.日本很多自動販賣機，可以將硬幣投自動販賣機購買飲料、買水，就可以輕鬆解決零錢。 2.日本很多大型超商或超市都有自動收銀機，可以自動找零、數零錢，若身上銅板太多，可以全部倒進去讓機器自己數，痛快又有效率！ 3.在日本還是會有只收現金的拉麵店與食堂售券機，這時候累積的銅板就剛好派得上用場。 4.許多人到日本旅遊都會購買西瓜卡（Suica），身上銅板太多的話，可以利用JR車站的售票／加值機，把零錢全部加值到卡片裡面，乾淨俐落又實用！

「旅人老K 偏愛日本」表示，在日本旅行善用自動化機器，不僅可以省時，還不用看人臉色，就能輕輕鬆鬆地把沈甸甸的零錢包瘦身成功；若很常到日本玩的話，把零錢留下來帶回家，等下次再去日本旅遊時使用也是可以的。