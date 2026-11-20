台灣知名三明治品牌洪瑞珍，至今已有近80年歷史，洪家後代陸續將地方老品牌走向全台，甚至拓展海外市場，在南韓、日本、香港等地也都有據點。近日就有網友好奇，洪瑞珍店面這麼大，但就只賣三明治「真的是靠本業賺嗎？」。

該名網友在Threads上發問，「洪瑞珍真的是靠本業賺嗎？開那麼大的店面就只賣三明治，有內幕嗎？」。貼文曝光，一名來自台中的忠實顧客透露，自己從小吃老市區那家洪瑞珍長大，他深感把一件事做好容易，把一件事一輩子都能做好，就是自己也是對他人最好的功德，因此對洪瑞珍抱持著敬佩與感恩心態。

他表示，這輩子吃過一大堆品項眾多的麵包店，但是整家店裡卻沒半樣麵包讓人回味無窮一買再買，「這些麵包店跟洪瑞珍的差異根本天差地」。

也有其他顧客大讚洪瑞珍，「有次朋友買來給我吃，完全顛覆我對三明治的印象」、「光三明治口味就有九種了，而且不是只有觀光客買得誇張，我每次經過我家的店都會買一盒，因為一次可以吃三個唰嘴的」、「洪瑞珍的美奶滋，真的神級…完全沒膩口感」。

三明治品牌洪瑞珍，發跡於彰化北斗，創辦人洪宜杉早年從糕餅業起家，並於1947年開設店舖「洪瑞珍餅店」，後來更名為「洪瑞珍」，其特色在於將獨家配方的美乃滋代替奶油，並以甜味為基礎進行創新。2018年3月，在南韓首爾設立海外第一家門市，逐步打響全球知名度。