台北市石牌一間小吃店近日出現暖心一幕。一名阿嬤點完餐，才發現身上的錢不夠，沒想到店員沒有要求她補齊差額，反而直接請她坐下享用。當時店內還有兩名客人接連表示願意代付，卻都被店員婉拒。這段發生在小吃店裡的互動被分享到Threads後，讓不少網友直呼感動。

一名網友在Threads上分享，當時她正在石牌「大狗麵線」吃甜不辣，聽見一位阿嬤點餐後，直到餐點做好才發現錢不夠。店員詢問「妳只有這些嗎？」阿嬤回答「對！」店員隨即表示：「好！妳先坐著吃吧！」沒有因為餐費不足而為難對方。

原PO聽見兩人的對話，立刻轉頭詢問「還差多少？我幫忙補上！」但店員連忙回應「不用！不用！沒關係！」她只好繼續吃東西。沒想到，下一位準備結帳的客人也主動表示「阿嬤的我一起付！」店員仍然婉拒，堅持讓阿嬤先安心用餐。

短短幾分鐘內，店員與兩名陌生客人接連釋出善意，讓原PO相當有感觸。她在貼文中寫道：「突然覺得...啊...真棒！社會一片祥和～連店家也很好！真好！」原本只是一次平常的用餐經驗，卻因為眾人願意主動幫忙，成為她當天印象深刻的小插曲。

貼文曝光後，不少網友也被這段互動打動，紛紛留言「大家都搶著付錢」、「這個社會好多的美好」、「善的延續與循環」，還有人表示「謝謝你分享，今天的好心情拿到了」。另有網友分享，自己曾因忘記帶錢想取消餐點，店家卻堅持讓他先帶走，下次再付款。這些日常生活中的小小善意，也讓不少人感受到陌生人之間的溫暖。