台灣街頭隨處可見雞排店，但同樣是炸雞排，有人偏愛外皮酥脆的脆皮雞排，也有人認為傳統雞排才是經典。近日一名網友發文詢問大家「雞排喜歡吃脆的還是傳統雞排？」意外引發兩派愛好者討論，還有人分享自己的私藏吃法，從胡椒粉、梅粉到辣粉，各有不同搭配。

原PO在Threads上貼出兩種雞排的照片，邀請網友分享偏好。留言區隨即出現不同聲音，傳統派表示「必須傳統」、「永遠是傳統」，脆皮派則回應「脆皮！」、「脆的」，也有人特別喜歡帶有一點甜味的脆皮雞排。不過，兩種口味各有支持者，也有不少人直言難以抉擇。

除了選擇雞排種類，調味方式也成為討論焦點。一名網友分享自己的搭配習慣，認為「傳統：加胡椒粉，脆皮：加辣」，另有人偏好「傳統＋要剪＋特辣」，希望雞排剪成方便入口的大小，再搭配辣粉享用。至於脆皮雞排，有網友推薦撒上梅粉，也有人表示「加梅粉後兩個都好吃」，認為酸甜調味與不同炸皮都相當合拍。

面對兩種雞排的選擇，有網友認為根本不必分出高下，笑稱「小孩子才做選擇，直接買兩塊吃就好」，紛紛表示「想吃雞排了，可以一次買兩種嗎」。部分民眾則會隨著心情改變喜好，有時想吃傳統雞排，有時又偏愛脆皮口感。