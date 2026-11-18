好市多（Costco）熟食部的大披薩份量十足，但對騎機車購物的民眾來說，如何平穩載回家卻是一大難題。有網友分享，獨自騎機車到好市多購買披薩，卻因載運方式不理想，忍不住提醒大家別輕易嘗試。貼文曝光後，意外釣出不少網友分享妙招，有人建議利用雨衣搭配機車坐墊與置物箱，將披薩固定在後座，引發討論。

原PO在Threads上發文寫道：「一個人騎摩托車去好市多，不要外帶披薩，望周知。」從留言可見，原PO將披薩盒直立載運的方式成為討論焦點，不少人認為，披薩若沒有保持水平，內部配料容易因傾斜而移動，影響原本的樣貌。

不過，騎機車就真的無法外帶大披薩嗎？有網友分享自己的做法，建議將披薩盒平放在機車後座，再利用雨衣包覆固定，並把雨衣的一部分夾在車廂與坐墊之間，藉此減少披薩盒移動的機會。該名網友留言表示：「放在後座用雨衣包著，然後雨衣夾在車廂裡面這樣就好了。」

這項方法引起不少人共鳴，有網友表示「問就是雨衣大法，真的好用！」，也有人分享雨衣除了能協助固定，還具有一定的保溫效果。「這招厲害」、「這真的好用，雨衣還保溫」、「我覺得我有一天會用到」、「這也太聰明」、「生活智慧王」。

另外，有網友提議直接利用機車坐墊固定披薩盒，或乾脆在賣場吃完再離開。不過，部分留言也提醒，披薩盒本身面積較大，若直立放置，無論購買的是哪一家披薩，都可能出現內容物滑動的情況。

雖然網友提供了多種載運方式，但實際使用時仍須確認披薩盒是否穩固，避免遮擋車燈、車牌或影響騎乘操作。若後座無法安全固定大型餐盒，仍應考慮其他運送方式，以免行車途中發生掉落或滑動的危險。