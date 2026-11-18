中國大陸浙江省杭州市一名35歲王姓女子，13年前曾因胚胎停止發育接受子宮搔刮手術，沒想到此後與丈夫努力備孕長達10年，肚子卻始終沒有動靜。直到近日前往醫院檢查，才驚訝發現子宮內竟然長出大量「骨頭」，甚至還有骨髓組織，成為她多年不孕的可能原因。

綜合陸媒「陝視新聞」、「上觀新聞」報導，王女13年前因胚胎停止發育，曾接受子宮搔刮手術，此後夫妻倆積極備孕，卻始終未能成功懷孕。今年初，她前往浙江大學醫學院附屬第四醫院生殖中心就診，原本打算檢查輸卵管是否阻塞，沒想到意外發現異常。

醫師透過3D超音波檢查發現，王女從子宮頸管到整個子宮腔，都出現大片異常的高回音病灶，甚至導致檢查導管無法順利放入子宮頸。進一步透過子宮鏡檢查，赫然發現子宮腔內布滿大量薄片狀的骨頭組織，緊緊附著在子宮前壁與側壁，醫師隨即進行手術，將異常組織逐一清除。

更令人驚訝的是，術後病理檢查發現，取出的組織不僅含有成熟骨組織，甚至還有骨髓成分，並確認王女同時患有慢性子宮內膜炎。

由於王女過去曾有流產病史，醫療團隊為了釐清骨頭來源，將病灶組織與王女的血液進行DNA比對，結果發現兩者基因型完全一致，證實這些骨頭並非流產後殘留的胎兒骨骼，而是她自身的子宮內膜組織異常轉變而成。

醫師陳曉指出，王女罹患的是極為罕見的「子宮內膜骨化生」，確切致病機制尚未完全釐清，但研判可能與長期慢性子宮內膜炎反覆刺激有關，導致子宮內膜細胞異常分化，逐漸形成骨組織，進而影響胚胎著床，造成長期不孕。

醫師提醒，這類疾病沒有明顯的特定症狀，最常見的表現就是長期備孕失敗，部分患者可能只有輕微月經異常，因此容易被忽略。若女性曾有流產、子宮搔刮等手術病史，且長期無法懷孕，應進一步檢查。目前主要透過子宮鏡手術清除病灶，若合併慢性子宮內膜炎，也須同步治療並定期追蹤。

桃園宜蘊生殖中心生殖手術部主任洪上國醫師指出，不孕原因眾多，輸卵管阻塞便是其中之一，且多數患者沒有明顯症狀，往往直到備孕失敗才發現。即使曾經自然懷孕，也可能因後天疾病造成次發性不孕。

洪上國提醒，未滿35歲女性若規律無避孕性生活滿一年仍未懷孕，35歲以上則為半年，就應接受生育評估，及早找出原因並治療，以免錯過最佳生育時機。