搭台鐵竟然也有隱藏版「雙人包廂」？一名網友日前搭乘台鐵時，意外發現列車上有一處獨立空間，裡面只有兩個座位，宛如私人包廂，讓他興奮直呼「那我就不客氣了！」貼文曝光後引發熱議，不少網友驚呼「活到這把年紀才知道」，不過也有內行人提醒，這個座位雖然隱密，卻有一項讓人難以忍受的缺點。

一名網友日前在Threads分享，搭乘台鐵時發現列車上的「隱藏版包廂」竟然沒人坐，讓他開心直呼「那我就不客氣了」貼文吸引超過1.9萬人按讚、3000多次轉發。

不少網友驚呼，「活到這把年紀才知道台鐵有這個」、「這什麼I人包廂，讚爆」、「這位置也太讚了吧」，也有人建議，這個空間可以優先提供給帶嬰幼兒的乘客，減少哭鬧聲對其他旅客的影響。

不過，看似舒適又隱密的「雙人包廂」，其實也有缺點。有內行網友提醒，由於位置鄰近車廂連接處，加上老式自強號隔音效果有限，行駛時噪音相當明顯，「這位置不是普通的吵」、「不嫌吵可以坐這邊，以前坐火車沒位才會來這」。此外，座位旁設有兩個冷氣出風口，雖然冷氣強勁，但可以自行調整風量。

至於這個神祕「包廂」藏在哪裡？有網友指出，這是DR3100型柴聯自強號列車，座位位於第3、4車及第6、7車之間，若假日加掛至12節車廂，第9、10車之間也有類似空間。另有網友分享，目前樹林往花蓮的209次、221次，以及花蓮往樹林的238次、246次自強號，都有機會找到這類座位，實際仍以當日列車編組為準。

也有旅客分享，過去從花蓮搭車回新竹時，總會特別尋找這個位置，「超讚完全包廂」，但如果有陌生人一起坐，狹小空間反而容易陷入尷尬氣氛。還有人透露，曾帶著3隻不斷叫的貓咪搭車搬家，幸好找到這個獨立空間，才沒有過度影響其他乘客。

據了解，DR3100型柴聯自強號的獨立雙人座位，被鐵道迷暱稱為「天王座」、「情侶座」，早期曾作為車長座位，目前該區座位不對外劃位販售，持有該班列車車票或使用電子票證的旅客，可依現場狀況自由入座。