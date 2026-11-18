台灣人在海外職場闖出一片天！一名網友近日在Threads發文分享，自己的妹妹目前在日本GU御徒町店擔任店長，更是日本GU史上第一位台灣籍店長，讓她相當驕傲，忍不住向台灣網友喊話，如果到東京旅遊，不妨前往逛逛，支持在日本努力打拚的台灣人。貼文曝光後吸引不少網友響應，還有人笑稱店長業績恐怕要爆了。

原PO透露，御徒町店就在車站旁邊，樓下還有UNIQLO，整棟都是購物空間，交通相當方便，並附上Google Map地圖連結，熱情喊話「務必買買買、買好買滿」。

貼文引起不少曾到東京旅遊的網友共鳴，有人表示，自己每次住在上野，第一站就是到御徒町的GU、UNIQLO補貨，月底還準備再去東京，這次一定要特別支持。也有人笑說，未來台灣遊客到店裡，可能會直接要求「叫你們店長出來」，甚至幻想大家帶著台灣伴手禮去找店長打氣，讓日本店員一度緊張呼叫主管的情景。

還有網友分享，自己的表妹也是GU台灣早期展店時就加入的元老員工，目前已經升任板橋店副店長，過去幾年還參與台灣GU展店籌備工作，表示下次到日本一定要帶表妹前往拜訪，替這位台灣籍店長加油。

不少人也對台灣人能在日本大型企業擔任管理職感到佩服，「台灣人在日本當主管也太強！」認為海外工作並不容易，尤其是在這種大型日企，能夠獲得肯定、一路晉升相當不簡單。有人直言，「日本人企業很愛推中國人當幹部，會讓台灣人當店長，肯定是你妹很強。」不少網友也表態要到御徒町店「買爆」，笑稱這波宣傳將會讓店長業績直接飆升。