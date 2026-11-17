上班族每天早上趕著出門，只差30分鐘，通勤時間就可能暴增！近日一名住在新北市林口的網友分享，如果早上9點要上班，6點出門約7點10分就能抵達公司，但若晚半小時、6點半才出門，恐怕一路塞車直到接近9點才能壓線進辦公室。貼文曝光後引發超過2萬名網友按讚，不少通勤族深有同感，直呼「到台北只有20分鐘跟2個小時兩種選擇，沒有中間值」。

一名網友在Threads發文表示，「在林口，如果你9點要上班，6點半出門的話，恭喜你即將壓線進辦公室；6點出門，恭喜你，7:10就到了」。短短幾句話，道出林口通勤族的無奈，明明只差半小時出門，抵達公司的時間卻可能相差將近2小時，也讓不少人感嘆，想準時上班，出門時間真的很重要。

面對有網友質疑「林口真的有那麼塞嗎？」、「是你自己選擇住林口，搬來前不知道嗎？」原PO也無奈澄清，自己從小到大都住在林口，平時搭公車上班，當地交通確實相當壅塞，否則也不會有這麼多人按讚認同。

原PO還透露，自己小時候的願望就是搬去台北，無奈父母原本住在台北民生社區，後來卻選擇搬到林口。由於父母從事自由業，不需要每天趕著上下班，自然無法體會通勤族每天塞車的痛苦。

貼文曝光後，大批網友紛紛分享親身經驗，「真的！6點出門真的只要20分鐘到台北」、「真的！超過6:30絕對塞」、「7:00從家裡出門，第一個右轉就知道自己會遲到」、「只有匆匆忙忙跟閒到發呆兩種結局」，還有人開玩笑說，「7點開車9點到台北，說不定7點騎腳踏車出發，也是9點到台北」。

不少過來人也分享避開塞車的方法，有人建議乾脆6點前出門，在公司或車上準備棉被，提早抵達後再補眠，「寧願在公司睡過頭，也不願意睡過頭進公司」；也有人提議，找一份可以彈性上班、上午10點才打卡的工作，或許是比較實際的解決方式。

不過，有些人為了擺脫每天漫長的通勤時間，甚至直接選擇搬家。一名網友表示，自己過去住在林口，後來乾脆搬到公司樓上，「8:58分出門，9:00必到」，不但再也不用擔心遲到，每天還多出3小時可以睡覺或做其他事情。另有人也透露，在林口工作多年後，索性租屋住在公司附近。

類似情況也不只發生在林口，有住在三峽的網友分享，6點半出門約7點半就能抵達台北市，但如果7點才出門，往往得等到8點半後才能抵達。另外也有網友提醒，隨著林口人口增加，未來交通壓力恐怕更加明顯，甚至有人笑稱，「看到這篇大家都改6點出門，結果6點就開始塞了」。

本站曾報導，一名網友在PTT發文表示，日本很多人單趟通勤都超過兩小時，相對於台灣不知道是否有人一趟要一小時以上。貼文引起不少長時間通勤族集體取暖，還有在科學園區工作的網友抱怨塞車就佔了通勤時間的一半，而多數人會選擇在通勤的過程中睡覺和滑手機。