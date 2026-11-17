外出旅遊入住飯店時，房間內通常會提供免費的咖啡包、茶包及瓶裝水，供住客自行取用。不過，真的有人會在住宿期間把這些飲品喝完嗎？近日一名網友分享，每次住飯店都找不到適合的時間泡茶，晚上喝怕睡不著，隔天早餐又有飲料，讓他好奇退房時究竟該不該把茶包帶走。貼文曝光後引發熱議，不少網友直呼「不拿白不拿」，還有人分享將茶包加入泡麵的特殊吃法。

一名網友在PTT八卦板以「住飯店會帶走茶包嗎？」為題發文，表示自己每次外出旅遊，入住飯店時都會看到房間內擺放咖啡包和茶包，但實際上卻很少有機會使用。

原PO解釋，剛進房時通常沒有現成熱水可以沖泡，到了晚上又擔心茶或咖啡中的咖啡因影響睡眠。隔天早上飯店早餐已經提供各式飲料，也沒有特別需要泡茶，讓他忍不住感嘆，房內提供咖啡和茶包似乎有些多餘，因此好奇詢問「各位都會帶走嗎？」

貼文曝光後，許多網友紛紛表示，退房時確實會把未使用的茶包帶回家，認為既然是飯店免費提供的消耗品，沒用到也不需要浪費，「拿啊，不然房務可能直接丟掉茶包」、「會，不拿房務也可能直接丟掉換新的」、「會啊，礦泉水也拿走」。也有網友分享，飯店提供的茶包雖然不一定高級，卻相當適合偶爾想喝茶的時候使用，「超市都賣一盒喝不完，飯店都1、2包，很適合偶爾喝」，認為帶回家反而更加實用。

有網友分享茶包的特殊用途，表示可以將茶包帶回家用來煮泡麵，「拿回家泡麵，丟個茶包進去，反正台灣泡麵口味就固定那些，早就知道味道，加個茶包試試看」，透過茶香讓熟悉的泡麵增添不同風味，讓濃郁的泡麵湯頭喝起來較不膩口。

部分網友認為，既然住宿期間都沒有興趣沖泡，帶回家也可能只是堆放著，直言「住宿時都不想泡的茶包，帶回家幹嘛」，另有人表示，如果只是一般常見、價格便宜的品牌，就不會特別拿取。

本站曾報導，一名網友分享一段影片，只見房客在退房前把房內能帶走的物品通通收進行裡，甚至連電視遙控器裡的電池也不放過，讓他笑稱這是「飯店退房禮儀」。不過，其中連電池都帶走的舉動，讓不少人感到意外，也釣出飯店員工大喊「很靠杯」。另外也有自稱房務人員的網友表示，「一次性備品請全部拿走，退房整理房間要補的時候會省事很多」。