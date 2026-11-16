業績裸奔？旅遊網站商品數據全公開 網驚呼：這可免費看的嗎

旅遊平台KKday近日因一個聯盟行銷網站意外引發討論。社群平台Threads上有網友發現，KKday提供給合作夥伴使用的「KKpartners夥伴百科」，疑似將商品成交量、客單價、毛利率及瀏覽趨勢等營運資訊直接公開，甚至能從網站內容及GitHub上的程式碼資料看到相關數據，讓網友直呼根本是「業績裸奔」，也質疑內部資訊控管是否出現漏洞。貼文曝光引發討論後，目前原網頁連結已無法存取，KKday方則未針對貼文回應。

一名網友在社群平台發文表示，原本只是看到網紅分享KKday合作夥伴連結，沒想到進一步查看後，竟發現網站公開不少商品營運資訊。從網站畫面可以看到，部分商品列有近28天成交量、客單價（AOP）、毛利率，以及瀏覽量與熱度變化等資料，甚至還提供選品建議，讓合作夥伴參考哪些商品較適合推廣。

原PO也貼出GitHub程式碼畫面，指出相關商品資料似乎連同原始資料一併公開。外界不僅能掌握哪些商品近期較受歡迎，還可能藉此推估商品的營運表現。他表示，KKday為了讓網紅、合作夥伴更方便挑選商品，卻疑似把內部商業資訊攤在陽光下，連競爭對手都可能看得到，吐槽「Klook會不會想加進書籤啊？」。

貼文曝光後引來不少網友留言，有人驚呼「荒唐到不行」、「超大的折扣碼懶人包，明天上班可以來逛街啦」、「這是我沒買門票就能看得到的嗎？」也有人認為，這看起來像是內部使用的程式或資料在GitHub上未做好存取限制，才讓外部人士也能查看。還有人開玩笑表示：「以後只去毛利低的團。」

不過，也有網友將焦點放在資安問題上，聯想到近期易遊網個資外洩事件，擔心旅遊平台的資訊安全是否出現漏洞，留言詢問「不會個資也裸奔了吧？」但目前貼文提供的截圖主要涉及商品營運數據，並沒有證據顯示消費者個資也遭到公開。

近期資安事件接連發生，易遊網會員中心日前也傳出遭外部網路攻擊，初步清查發現，逾69萬名用戶的部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，可能包含姓名、電子郵件、電話及商品訂購資訊，但未涉及信用卡資料、登入密碼、護照號碼及身分證字號。易遊網表示，11月7日發現異常後，已啟動資安應變機制，委託外部團隊調查，並通知受影響用戶。此外，永豐銀、91APP，以及外交部領事事務局、台北市工務局大地處臉書粉絲專頁也陸續傳出遭駭事件，資安風險已受到各界關注。

數發部資安署提醒，駭客運用AI協助發動網路攻擊已是國際趨勢，日本、韓國近期也有類似案例，台灣目前已有10多家業者受害，影響約800萬筆個資。政府提醒，企業若發生個資外洩，應儘速修補漏洞、通知受影響用戶，並檢視個資蒐集範圍；資安防護則可掌握「四個最小化」原則，包括曝險最小化，避免已下架網站及測試設備暴露於網路；授權最小化，限制帳號權限；漏洞最小化，發現問題立即修補；以及個資最小化，只蒐集業務必要的資料。