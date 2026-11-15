快訊

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

從窮N代翻身買下億元豪宅 他帶父母入住卻遭貴婦嗆：降低素質

聯合新聞網／ 綜合報導
一名出身貧困的網友靠程式交易與投資翻身，買下台北逾億元豪宅讓父母入住，卻遭鄰居排擠，甚至被貴婦嗆降低住戶素質。照片為示意圖。 圖／AI生成
一名出身貧困的網友靠程式交易與投資翻身，買下台北逾億元豪宅讓父母入住，卻遭鄰居排擠，甚至被貴婦嗆降低住戶素質。照片為示意圖。 圖／AI生成

努力翻轉貧窮、買下豪宅，原本應該是人生值得開心的事，沒想到卻因為家庭背景遭到排擠。近日一名網友在Dcard發文，透露自己出身貧困家庭，靠著學習程式交易與投資改善經濟狀況，甚至在台北市買下價值超過1億元的豪宅，希望讓年近70歲的父母安享晚年。然而，搬進新家後卻發現與鄰居格格不入，不僅被排除在社區群組及活動之外，甚至有貴婦直接要求他們搬走，讓他相當無奈。

原PO以「買了豪宅才發現自己格格不入」為題發文，表示自己是「窮N代」，父母只有小學學歷，12歲起便分別被送去當長工及女傭，一做就是6年，家中長期靠家庭代工維生。他從小也必須幫忙黏貼飾品，每完成一包1000個，才能賺取300元，生活相當辛苦。

直到2016年，原PO認識一名擅長程式交易的朋友，開始學習撰寫程式、分析股票、虛擬貨幣及金融衍生商品數據，逐漸改變經濟狀況，並於2020年後成為全職投資人。隨著資產累積，他不僅替父母換掉開了多年的舊車，也將原本位於三重的公寓換成台北市總價超過1億元的住宅，希望改善一家人的生活品質。

沒想到搬入豪宅後，原PO卻感受到明顯的社交隔閡。他指出，鄰居多半是企業主或富二代，不少人擁有海外留學經歷，除了正式的區分所有權人會議，住戶私下還有另一個LINE群組，整棟樓唯獨沒有邀請他們一家加入。鄰居平時舉辦活動、參加社團或相約出遊，也從未邀請他們，甚至有貴婦當面表示，建議他們搬家，因為他們「降低住戶的素質」。

對此，原PO相當不以為然，並分享一段送貨員的經歷。他表示，先前家中購買冰箱時，父母對送貨人員十分客氣，還主動提供瓶裝飲料，送貨員卻透露，同棟某位住戶曾因不願讓冰箱外箱進入裝潢昂貴的住家，堅持要求在門外拆箱，甚至出言責罵，最終業者只好將商品載回退款。原PO認為，若所謂的高素質是對服務人員態度惡劣、要求他人違反公司規定，「我還寧願不要這個素質」。

他坦言，父母入住幾個月後便感到不愉快，但母親去年才接受人工髖關節置換手術，父親也換過人工膝關節，他不忍心讓兩人再搬回沒有電梯的三樓公寓。加上現在轉售房屋可能面臨虧損，因此暫時沒有搬家的打算。他感嘆，父母從小吃了太多苦，如今好不容易能過上舒適生活，卻又因為鄰居的態度而感到困擾。

貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，紛紛留言「你有錢有底氣，房子也不是靠她才買的」、「別人自以為高貴，但是看看他們對待一般人的囂張態度」、「不加入那種LINE群是一種幸運」、「好好照顧父母，其他的真的不重要」；也有人認為，真正有錢的人未必會刻意炫耀身分，建議原PO與不友善的鄰居保持距離，不必勉強融入。

豪宅 貴婦 住戶 父母 台北市

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

老公全力養家仍不安 40歲女離職3個月嘆：經濟自主帶來的不只錢

昔當客服主管年薪近百萬…近40歲男轉職公務員 上班一周曝真實心得

嫁農家變免費勞工？媳被逼下田「補助全歸婆家」 網怒指委屈根源是他

情侶出遊為租車吵翻！男友寧花錢也不願開女友家車 網曝關鍵：他是對的

相關新聞

從窮N代翻身買下億元豪宅 他帶父母入住卻遭貴婦嗆：降低素質

努力翻轉貧窮、買下豪宅，原本應該是人生值得開心的事，沒想到卻因為家庭背景遭到排擠。近日一名網友在Dcard發文，透露自己出身貧困家庭，靠著學習程式交易與投資改善經濟狀況，甚至在台北市買下價值超過1億元的豪宅，希望讓年近70歲的父母安享晚年。然而，搬進新家後卻發現與鄰居格格不入，不僅被排除在社區群組及活動之外，甚至有貴婦直接要求他們搬走，讓他相當無奈。

台中百貨按摩椅驚見床蝨！男坐到手臂發癢 業者急道歉消毒

台中一間百貨公司傳出公共按摩椅出現床蝨！一名網友近日在Threads發文表示，他帶家人逛街，父親因逛累了，便坐上百貨公司8樓的投幣式按摩椅休息，沒想到使用過程中手臂越來越癢，起身檢查才驚見按摩椅縫隙有大量疑似床蝨的蟲體，甚至連身上都有，讓一家人相當傻眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。