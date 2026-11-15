台中百貨按摩椅驚見床蝨！男坐到手臂發癢 業者急道歉消毒

台中一間百貨公司傳出公共按摩椅出現床蝨！一名網友近日在Threads發文表示，他帶家人逛街，父親因逛累了，便坐上百貨公司8樓的投幣式按摩椅休息，沒想到使用過程中手臂越來越癢，起身檢查才驚見按摩椅縫隙有大量疑似床蝨的蟲體，甚至連身上都有，讓一家人相當傻眼。對此，百貨業者已出面致歉，並宣布暫停按摩椅使用，安排專業清潔及除蟲消毒作業。

原PO在Threads貼文指出，當天家人到台中一家百貨公司逛街，父親走累後想使用投幣式按摩椅放鬆，卻在按摩過程中感覺手臂越來越癢。沒想到起身查看，竟發現按摩椅縫隙爬滿疑似床蝨的蟲體，連身上也有，讓他忍不住質疑「每天這麼多人使用的公共設施都沒在做清潔的嗎？太誇張了吧」。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友看完直呼「超噁心」、「以後再也不敢坐公共按摩椅」，也有人分享曾在公共按摩椅上看見民眾直接躺著睡覺，擔憂設備長期缺乏清潔維護，恐怕成為衛生死角。

此外，部分曾遭遇床蝨問題的網友提醒，床蝨可能藏匿於衣物、背包及行李縫隙，若不慎帶回家中，後續清除相當困難。有人建議當事人檢查隨身物品，並將接觸過的衣物以適當高溫洗烘處理，避免蟲體隨衣物進入居家環境。

針對這起事件，業者也在原PO貼文下方留言致歉，表示「非常抱歉造成您與父母不愉快的體驗，也很抱歉造成大家對於館內公共設施及環境衛生的疑慮」，並感謝民眾主動反映問題。

業者進一步說明，目前已暫停按摩椅使用，並安排專業清潔與除蟲消毒作業，強調必須等到全面清潔檢查完成，確認環境安全無虞後，才會重新開放使用。