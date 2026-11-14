黃仁勳離開輝達還剩什麼？網擔心1事：恐影響到台灣

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日捲入婚外情傳聞，引發外界關注。一名網友好奇，如果黃仁勳離開輝達，卸下執行長職務後，還擁有哪些資產與成就？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「黃仁勳如果離開輝達還剩下什麼？」為題，指出因婚外期風波，每天被各種媒體攻擊，輝達股價也不斷下跌，好奇若他最終離開公司，還能剩下什麼？是否這輩子就這樣了？

貼文一出後，不少網友都表示「應該是輝達還剩下什麼」、「就算離開，股份還在」、「月薪五萬擔心資產五兆的」、「老黃光持股就夠他退休吃好幾代買下好幾座島了」、「窮到只剩下錢（而且令人羨慕）」、「只剩下數不完的錢」、「老黃這等能力資歷，去哪裡都搶著要吧」、「剩下一堆公司等著挖角」。

不過，有網友點出關鍵「輝達高層主管當初就有反對擴大總部設台的意見，所以老黃若被趕下台，那麼投資研發可能減少在台的部分」、「輝達還會來台灣嗎？」、「不能來看台北總部落成了」。

事實上，黃仁勳正式辭去董事長、總裁、執行長及董事職務「淨身出戶」，結束長達數十年的掌舵生涯。本站曾報導，世界首富馬斯克與印尼出生的華裔美國億萬富豪廖凱原，都表態力挺黃仁勳，

廖凱原稱黃仁勳是「至高無上的創造者」，雖然犯了錯誤，但「我們必須優先考慮獎勵，而不是懲罰」。他寫道：「輝達未來3年的發展軌跡不會改變，但我將減少原本計畫投入輝達的資金，轉而增加對其他超級智慧（SI）公司的投資。如果黃仁勳創立或收購一家超級智慧公司，我希望也計畫投資，希望他能給我機會投資他未來的公司」。