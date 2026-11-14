到50嵐只點一杯珍奶！他曝店員驚喜反應 網笑猜「終於不是阿華田」

50嵐近期掀起阿華田飲品熱潮，讓店員忙得不可開交。對此，一名網友分享，自己路過50嵐想買杯飲料解渴，點了一杯再平常不過的珍珠奶茶，沒想到店員聽完竟愣了一下，還請他重新確認品項，等到確認訂單後，更開心地跑去找同事，讓他一頭霧水，不禁好奇店員究竟經歷了什麼。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時向店員點了一杯「珍奶微糖去冰」，沒想到對方先是露出驚訝反應，接著再次詢問要點什麼，他便重複一次，店員確認無誤，隨即走到後方與同事分享，兩人看起來相當開心。

貼文一出後，不少網友都表示「終於不是點阿華田了，我猜的」、「聽到不是阿華田先懷疑自己的耳朵」、「他沒點阿華田耶，哈哈哈」、「可能今天做了50杯阿華田吧」、「珍奶微糖去冰耶！是珍奶微糖去冰耶！終於不是阿華田了嗎」

此外，還有網友回應「今天去買50嵐，店員一開始面無表情，直到我說芒果青茶微糖微冰，店員語氣突然變得很好」、「昨天點了一杯四季春無糖去冰，還收穫兩個謝謝」、「現在只要不是點阿華田、四季拿鐵、跟蜂蜜奶茶的，我都會給他一個讚」。

事實上，50嵐近期又傳出最新隱藏版喝法。本站曾報導，一名網友分享，只要點「中杯波霸鮮奶茶，三分糖、溫的」，強調「喝完即改運」，還特別提醒「只能在很衰的時候使用」，而且自己屢試不爽。

對此，不少網友分享實測結果，回應「剛買就收到很好的消息，工作上很卡的專案突然大推進」、「點了這杯之後，接到一筆大訂單」、「我講真的！我每次衰到爆時，去點一杯至少三分糖珍奶，然後就突然很順利，至今我都還找不到原因」、「不得不說，我好像就是買溫的波霸紅茶拿鐵，當天交到男友的」、「那天不知道為什麼特別想喝50嵐的紅茶拿鐵+波霸，喝完隔天就收到offer（錄取通知）了」。