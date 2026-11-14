天氣轉涼！她嗨喊「這款香水可以噴了」 內行人驚喜：終於解禁

天氣逐漸轉涼，終於讓不少香水愛好者等到期待已久的秋冬香氛季。一名女網友分享，終於可以開始噴香水啦！短短一句話，意外引起共鳴，許多人也準備拿出收藏已久的木質調香水。

這名女網友在社群平台「Threads」分享，隨著氣溫下降，噴木質調比較不會覺得黏膩，終於迎來適合使用木質調香水的時節，讓她驚喜直呼「報告！今天開始可以噴香水啦！」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「木質調的季節回來啦！」、「不誇張，今天聞別人的覺得每個人都特別香」、「終於可以把塵封已久的艾底希思跟33跟譚道拿出來噴了」、「雪松調的終於可以開噴了」、「烏木終於可以噴了！」、「大地終於可以拿出來了」、「木質香水解禁日」。

此外，還有網友回應「可以把自己噴成棺材的味道了」、「春夏季的香水輕輕地碎掉了」、「我要每天把自己噴成像在唸阿彌陀佛的師姐」、「誰說是拜拜味我就去他墳前上香」。

本站曾報導，檀香是木質調裡的溫柔派代表，不像雪松那麼乾淨俐落、也不像沉香那麼神秘濃烈，它有一種自帶禪意的安定感，帶點奶香、微甜卻不膩，像是在心裡點了一盞燈。美麗佳人整理8款檀香香水推薦，從經典到創新，每一支都展現了檀香不同面貌！