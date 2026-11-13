「進房先別洗澡」空服員曝住非洲飯店驚魂 網友看完毛骨悚然

出國在外住宿要特別當心財物被偷，有些國家甚至連飯店人員本身就是竊賊。一名前空服員分享有一次住非洲的飯店，座艙經理提醒進房間後不要馬上洗澡，讓她聽了一頭霧水，事後才明白是為了防止飯店人員趁機潛入房間行竊，貼文一出也讓不少網友議論紛紛。

這名前空服員在Threads發文表示，許多空服員在抵達飯店後，都會先洗個澡再出門，不過有一次她飛非洲時，座艙經理提醒進到房間後不要馬上去洗澡，最好稍等一下看看是否有人來敲門。

原PO說當天抵達飯店後，就在櫃檯領了公司發的零用金，然後進房間休息，她也聽從座艙經理的建議在房間等一下，果然沒多久真的有人敲門。原PO透過貓眼看到敲門的是飯店人員，於是立刻開門，結果對方似乎很驚訝會有人開門，接著從口袋拿出一個巧克力給她，然後就離開了。

原PO當下滿臉問號，直到隔天才明白原來飯店人員知道空服員領現金、住哪幾間房，甚至清楚空服員進到房間後會立刻去洗澡，因此敲門只是在試探，若確定空服員在浴室裡，就會趁機溜進房間把錢偷走。

貼文引起熱議，「那顆巧克力不是禮物，是被撞見的人臨時掏出來的藉口。出門在外，敲門聲先別當成客房服務」、「看來真的不能太相信旅館員工」、「這個分享真的超實用欸！雖然我沒有要去非洲」、「反過來提醒，騙徒會用『fire』引房內開門，要看情況」、「我覺得現金被摸走還不是最嚴重的，最嚴重的是妳們洗澡的時候有人會闖入，這個太可怕了吧」。

還有網友質疑難道飯店人員只知道空服員有現金嗎？對此原PO解釋，航空公司會將要給空服員的零用金交給飯店櫃檯，再轉交給空服員，因此飯店人員才會知道他們有現金，而且還知道有多少，不過這種做法現在已經改制了。