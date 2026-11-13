半夜被7.5萬元長照費嚇醒 兒嘆20年積蓄耗盡：洞愈來愈大

家人需要長期照顧，龐大的費用往往成為子女沉重的經濟負擔。有網友發文透露，睡到一半收到父親的長照費用通知，金額竟高達7萬5千多元，讓他當場嚇醒。想到父親過去20多年來的生活，以及如今不斷增加的照護支出，讓他忍不住感嘆「現在這個洞卻愈來愈大」。貼文引發不少照顧者共鳴，紛紛分享家中長輩的長照經驗。

原PO在Threads上表示，「睡到一半收到我爸的長照費用，7萬5千多，整個嚇醒.......」，接著無奈寫下「人都逍遙了20幾年，現在這個洞卻愈來愈大」。短短幾句話，道出面對父親照護開銷的壓力，也讓許多有類似經歷的網友感同身受。

留言區有不少人分享照顧中風家人的經驗。一名網友透露，母親中風至今14年，累積花費已超過1000萬元，每個月至少需要6萬至7萬元，直言原PO提到的金額並不誇張。另一人則表示，父親10年前中風，當時台大實習醫師曾多次詢問家中經濟狀況，如今回想起來，才明白長期照顧確實需要龐大支出。

也有網友分享，父親因腦中風成為植物人，每個月照護費用約3萬多元，12年下來累積支出接近500萬元。另有一名網友表示，母親中風臥床6至7年後離世，接著又照顧父親長達12至13年，前後近20年的照護生活，讓家中賣掉2間老公寓，連存款也幾乎耗盡。

除了照護費用，不少留言也談到長輩對老年生活的準備。有網友表示，曾勸父親提早存錢養老，卻得到消極回應；也有人分享，家中長輩過去不願討論老後照顧問題，真正需要協助時，相關責任仍落在家人身上。