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網紅Jennifer品牌外套爆爭議！毛領用真狐狸毛 網怒：好噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
時尚網紅Jennifer創立的服飾品牌aeom，因一款使用真正狐狸毛的羽絨外套引發討論。示意圖／Ingimage
時尚網紅Jennifer創立的服飾品牌aeom，因一款使用真正狐狸毛的羽絨外套引發討論。示意圖／Ingimage

時尚網紅Jennifer創立的服飾品牌aeom，近日因一款售價1萬4800元的羽絨外套引發討論。有網友發現，這款外套的毛領使用100%真正狐狸毛，並非原先以為的人造皮草，讓她相當反感，直呼「好噁心的一個品牌」。貼文曝光後，掀起網友討論，也有人認為，消費者可以選擇不購買，不必因此批評整個品牌。

一名網友日前在Threads上發文，表示原本看到aeom推出的外套時，以為毛領是高科技人造毛材質，直到仔細查看才發現使用的是真正狐狸毛，讓她難以接受，連續表示「好噁心」，並批評品牌選用動物毛皮的做法。

相關貼文引起不少網友共鳴，有人留言「噁心，動物毛很殘忍，快吐了」、「忍受不了一點」、「看到狐狸毛完全不能接受」、「不想再買aeom…太敗好感了」，也有人認為既然已有人工皮草可以選擇，就不理解為何仍要使用真正的動物毛皮。部分網友因此表達對品牌的失望，甚至表示未來不願再購買相關商品。

不過，也有網友認為，對動物毛皮有疑慮的消費者可以自行決定是否購買，但不應直接以負面字眼批評品牌，「你可以選擇不要買，但在網路上批評別人噁心，就比較高尚嗎？那麻煩你也別用皮包、別穿皮鞋，更不要大口吃肉吃海鮮」、「商品只要清楚標示材質，就應讓消費者自行選擇。」

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