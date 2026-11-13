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星巴克飲品想跟照片一樣？店員稱奶油加15元 他氣炸：不是欺騙嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
近期星巴克飲品加價規定，在網路上引發議論。美聯社
近期星巴克飲品加價規定，在網路上引發議論。美聯社

咖啡想要和廣告照片一樣，竟然還得多付錢？有網友發文抱怨，自己到星巴克購買聖誕太妃核果拿鐵，卻被收銀員告知，若想做出與宣傳圖片相同的樣子，必須額外支付15元奶油費，讓他相當不滿，質疑「那為什麼給消費者這張圖片？不是欺騙嗎？」貼文引發討論，不少網友也認為，消費者不應為了拿到廣告呈現的商品，還得額外付費。

原PO在Threads上表示，購買星巴克聖誕飲品時，店員告知若要按照圖片製作，必須多付奶油費，讓他難以接受。他認為，既然業者使用該圖片宣傳商品，消費者自然會期待拿到相同的飲品，沒想到實際點餐時卻被要求加價，因此發文質疑業者的做法。

貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，有人回應「直接跟公平會提廣告不實」、「廣告不實」，也有人直言「你（星巴克）先跟消費者計較，就換人家跟你計較」。另有網友認為，消費者只是想購買符合宣傳內容的飲品，卻得花時間反映問題，感嘆「喝杯飲料也未免太累」。

事隔約兩天，原PO再次發文更新後續，表示星巴克總部已經回覆，確認聖誕太妃核果拿鐵的奶油不需要另外加錢，門市店長也親自致電道歉。他表示，奶油融入熱咖啡後，搭配飲品的風味，是自己期待的聖誕飲品特色，因此對於當初被要求額外付費感到不開心。得知總部的說明後，他也分享「聖誕飲品不加費，希望大家一起享用」。

不過，即使事件已有後續處理，仍有網友對消費經驗感到不滿，認為活動商品原本應提供的配方與價格，卻要消費者主動反映才能確認，也有人質疑不同門市的做法是否一致。對此，原PO回應「真的心累」，並感嘆過去的消費經驗曾經很好。

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