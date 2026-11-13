安全帽被塞300元鈔票 他見紙條內容超感動：太有責任感

台灣機車族眾多，多數人停車後都習慣將安全帽直接掛在機車上，有一名網友日前要戴安全帽時，意外摸到裡面有一包300元現金和一張紙條，原來是一位路人不小心碰倒安全帽，擔心造成鏡片刮傷，特地留下現金及道歉紙條，暖心舉動讓原PO相當感動。貼文一出也引起迴響，許多人都大讚這名路人非常負責任。

原PO在Threads發文表示，日前準備戴安全帽騎車時，意外發現帽子裡有異物，拿出來一看，竟是一個透明夾鏈袋，裡面裝著300元鈔票。突如其來的現金讓他嚇了一跳，還沒搞清楚發生什麼事，直到仔細查看袋子裡附上的黃色便條紙，才知道事情原委。

紙條上工整寫著：「Sorry，因碰倒機車上的安全帽，鏡片可能有刮痕，留下300元現金賠償。非常抱歉。」原PO看了相當感動，稱讚對方不僅沒有選擇悄悄離開，還主動承擔責任，忍不住大讚：「這也太有責任感了！」

貼文也獲得其他網友稱讚，「說真的，錢不重要，重要的是願意負責就都值得原諒了」、「真的了不起，負責」、「有良心真的很重要」、「真感動，就算沒有被發現還是勇於負責」、「這樣的人很少」、「不以善小而不為！不以惡小而為之」、「看到這舉動，就不生氣了」、「至少肯負責，有擔當的」、「就這態度，就算不賠但有留紙條，心裡的不悅也消了」；不過也有人認為紙條上沒有聯繫管道，仍可能觸法，「沒有留下聯絡方式，還是可能會構成肇逃」。

其他網友也分享自己的經驗，「你遇到好人了，我遇到的都是把我手機架弄斷、機車撞倒，扶起來人就走了，回來發現車子都是刮傷，安全帽塑膠蓋一條大刮傷」、「我有經驗，店的金紙桶被撞壞，去買一個全新的還附帶紙條道歉並留下電話號碼，看到當下覺得這就是有責任的人有擔當」、「有良心的人，我就沒那好運了，安全帽戴不到一個月，就不知道被誰弄刮了，又沒監示器可調」。