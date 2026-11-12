去大陸要自由行還跟團？ 網一面倒推它：真的會上癮

農曆春節將至，不少民眾開始規劃出國旅遊。一名女網友打算帶父母到中國大陸玩，卻因為看到旅客遭檢查手機的新聞，擔心旅途中發生意外，於是在Threads詢問該跟團還是自由行。沒想到，不少有經驗的網友反而力推自由行，甚至直呼：「去大陸玩會上癮，那裡真的太進步了。」

原PO在Threads發文表示，原本計畫趁過年帶爸媽到大陸旅遊，但想到先前看到的相關新聞，心裡仍有些不安，「因為一直看到新聞有被中國扣留手機什麼的，有點害怕」，因此想聽聽其他人的建議。

貼文引發討論，不少網友認為，大陸語言相通、交通便利，自由行並不困難，紛紛留言：「一定是自由行！安全與海關問題只有當官的才需考慮，一般民眾根本沒問題，他們也懶得理妳」、「基本上除非語言不通，不然出國都還是自由行才好玩，尤其中國每個景點都很大，跟團每個景點只給一、兩小時，完全不夠逛。」

也有網友分享親身經驗，「去年一家老小七口自由行，行程自己安排，上海、蘇州、杭州走了一趟。高鐵、捷運、計程車相當方便」，但提醒高鐵票、飯店及蘇州博物館都要事先預訂。另一人則說：「10月6日剛從上海回來，自由行，出境只有被問去做什麼的，其他完全沒事。」

不過，也有人建議第一次去大陸可以選擇跟團，省去自行安排機票、交通、住宿及景點的麻煩，尤其帶長輩出遊，不必全程自己規劃行程。有網友直言：「如果妳都沒去過，跟團去；如果可以自己處理機票、車票、高鐵、酒店、觀光行程，自己去。」

一名自稱中國人的網友則提醒，當地雖然有不少景點值得遊覽，但大城市也可能出現鎖定觀光客的詐騙手法，包括低價叫車、便宜飯店及折扣景點門票，建議不要輕信陌生人推銷，飲食方面也盡量選擇正規店家，以免腸胃不適。

儘管多數網友表示赴陸風險沒有想像中高，但目前陸委會對大陸旅遊仍維持「橙色」警示，建議避免非必要旅行。此外，台灣旅行業目前仍不得向不特定旅客招攬大陸旅遊團，但民眾自行組團委託旅行社辦理不在此限。若有赴陸需求，建議事先確認相關規定，並至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，以利緊急狀況時提供協助。