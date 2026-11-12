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不是羽絨！UNIQLO這外套超防風 網讚「騎車神器」：已入手3件

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近日在Threads分享，自己穿了UNIQLO一款刷毛外套騎車，在18度低溫下，防風效果讓她相當驚喜。歐新社
一名女網友近日在Threads分享，自己穿了UNIQLO一款刷毛外套騎車，在18度低溫下，防風效果讓她相當驚喜。歐新社

天氣轉涼，騎機車通勤最怕冷風直灌！一名女網友近日在Threads分享，自己過去冬天都穿羽絨外套騎車，最近改穿UNIQLO一款刷毛外套，沒想到在18度低溫下，防風效果讓她相當驚喜。貼文引發熱議，不少網友也大讚：「真的超級推，騎車人的神器！」

原PO表示，起初對這件外套半信半疑，擔心刷毛材質擋不住寒風，實際騎車後卻完全改觀，「都沒有騎到細細準（台語，指發抖），真的有在防風！」她透露，只有袖口偶爾會灌進一點風，整體影響不大，加上內裡刷毛舒服、還能雙面穿，推薦不喜歡羽絨外套的人嘗試。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這件真的很推，好多年的冬天都是靠它騎車保暖的，價格又比羽絨便宜，特價時我還有買過990元，已入手3件」、「我真的覺得這好適合機車族」、「我記得這是台灣限定，還沒買過的可以快去買！買過的各位遇到優惠價格請閉眼入，不要等去日本再買，買不到的。」

也有人表示「這件真的大推，但要買深色，因為它的材質有很多洞，會藏很多灰塵！」另外，價格也成為討論焦點，有網友回憶，早期曾以990元購入，後面越來越貴。

根據UNIQLO官網，目前這款「女裝防風刷毛雙面連帽外套」售價1490元，布料內層加入防風薄膜，下襬也能調節，減少冷風灌入。外套可雙面穿著，其中光滑面具備可應付小雨的防潑水加工，但刷毛面沒有相同功能，且防潑水效果會隨洗滌次數增加而逐漸減弱。

UNIQLO 外套 台語 機車

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