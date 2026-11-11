「您們」是錯的？群組稱呼長官、客戶挨批沒常識 辭典曝正確用法

許多人在打字或交談時，面對長輩或上司，會使用「您」來表達尊敬。不過，日前有網友指出，看到有人使用「您們」一詞，會讓他覺得很沒常識，認為「您」本身就能指稱單數或複數，無須再加上「們」來表示複數。對此，有部分網友表示認同，但也有人認為，「願意講『您們』的人就是有禮貌的人」，不應因此遭批評。

一名網友在社群平台Threads發文表示，比起中國大陸用語，他看到別人使用「您們」這樣看似有禮貌，實際上是錯誤的詞彙，更讓他覺得對方很沒常識。而且，小時候參加國語、台語演講比賽時，從來沒有使用過「您們」這個詞。長大至今，無論是參與演講活動、開會討論，還是與廠商開會，也從未聽過有人在口語中使用「您們」這種說法。不懂為何有人會這樣使用。

貼文曝光後，不少網友表示認同，但也有人無奈表示，明知道使用「您們」並不恰當，但在群組中面對一群客戶或長官時，若不使用「您們」，又容易被認為不夠有禮貌，讓他感到相當糾結。另外，也有網友補充，若要向多人表達敬意，應使用「各位」搭配稱謂，例如「各位貴賓」、「各位長官」等，甚至連第二人稱代名詞也應盡量避免使用。

另外根據《教育部重編國語辭典修訂本》，「您」字的釋義：第二人稱。你的敬稱。多用於長輩。亦泛指你們。因此「您」本字就帶有複數型態，可以指不只一位，不需要額外加上「們」字表複數。

不過也有網友緩頰，指出「您」雖然是單複數同形沒錯，但「願意講『您們』就是有禮貌的人」，他認為這樣滿感謝的，並沒有嚴重到該被批評，「也許哪一天字典會因此改變啊～就像牛津字典幾乎每年都會更新文法和用詞的意思。」