蔣萬安Threads瘋狂海巡！AI變身金髮韓團歐巴掀熱議 本人親自回應

台北市長蔣萬安近期積極經營社群平台Threads，首場電視辯論會後更是火力全開，頻頻現身網友留言區互動，幾乎每則熱門貼文都能釣出他親自回應，一天粗估留言超過百則，讓網友直呼根本是在「瘋狂海巡」。

近日因有網友分享一段由AI製作的韓團風格影片，內容以全韓語配音呈現，其中蔣萬安化作「五號練習生」，以金色頭髮、搭配同色系皮衣、白褲帥氣變裝現身，讓劇中同隊「韓國瑜」戰友也直呼好帥，可媲美近日熱播的古裝劇《逐玉》、演員張凌赫飾演男主角謝征的「武安侯」。

該影片中，由前總統馬英九、蔡英文，及前台北市長柯文哲為評審，選手除了蔣萬安，還包括韓國瑜、沈伯洋、梁文傑、賴清德、賴瑞隆、苗博雅、四叉貓，共八名練習生爭逐王座。

蔣萬安跟上話題，在Threads貼文下方親留言表示：「這個造型的我，大家真的喜歡嗎…？感謝AI，讓一切有不同可能。」

貼文一出，吸引眾多網友熱烈回應，有人稱讚市長「帥炸了好嗎！敲碗換造型！」、「市長已經很帥，連任後找機會打扮成這造型說不定可以紅遍國際，為台北爭光」、「真的很好看市長，拜託一日造型成真」，還有人表示自己雖然是直男，也認證這個造型。

此外，也有網友許願蔣萬安與國民黨高雄市長候選人柯志恩一起穿上這套造型合體亮相，甚至有人開玩笑建議，不妨在選前之夜以韓團造型登場；還有人幽默提議，等到選後再穿上這套造型謝票，讓網友更加期待後續發展。