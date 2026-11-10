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星巴克優惠又少了！他一年消費6萬元 金星會員怒：改喝別家

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克近來調整一些政策，卻引起不少消費者反彈。美聯社
星巴克近來調整一些政策，卻引起不少消費者反彈。美聯社

知名連鎖咖啡品牌「星巴克」近來因台灣收費方式引起不少反彈，甚至還有消費者跨海寫信到美國總部投訴，沒想到如今又有網友抱怨連OPENPOINT點數兌換星巴克好友分享券也取消，讓他氣到決定改喝別家品牌咖啡。

這名網友在Threads發文表示，自己長久以來都是星巴克金星會員，每年至少消費6萬元，但最近卻發現原本只要30點的OPENPOINT點數就可以兌換好友分享券，如今連這項優惠也取消了，讓他氣得大罵踩到自己的底線，甚至決定換別家咖啡品牌消費。

貼文引起眾人熱議，「之前為得到OPENPOINT還特地去博客來購物，現在也不用了」、「30點換好友分享券似乎真的沒了，想當初是為了這個才辦uniopen聯名卡，看來是不是也該剪卡了」、「剛剛去看還真的沒了...上個月為了把隨行卡的錢清空，把150幾OP（OPENPOINT）全部換買1送1換掉了，還好有換，這個真的有扯到捏」、「之前是20點換一張，後來變30點，現在直接取消？」、「難怪我今天要換券，點進去找都找不到」。

網友們也紛紛推薦其他好喝的咖啡，「我建議萊爾富的咖啡，是便利商店裡好喝的」、「義美的咖啡也不錯，可以去試試」、「cama的也可以」、「試試萊爾富或中油莊園級咖啡」、「中油的聽說也不差」。

星巴克之前調整客製化政策，冷飲若選擇少冰、去冰，想額外補滿奶類或飲料，須加收15元，就連想要多灑一點糖粒脆片也要加錢，引發不少消費者反彈。不僅如此，就連熱飲也引起爭議，有一名自稱星巴克10幾年老顧客的網友透露，曾買到味道極淡、宛如熱奶水的伯爵茶拿鐵，讓他氣得直呼「越喝越生氣」。

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