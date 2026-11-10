「不會教就不要生」台灣厭童風氣嚴重？ 女揭3大原因掀論戰

台灣「厭童」風氣愈來愈嚴重？近日一名女網友觀察，社群平台經常出現小孩在公共場合哭鬧，路人怒嗆「不會教就不要生」的影片，讓她不禁好奇，為何現代人越來越難以容忍孩子哭鬧？貼文引發熱議。

該名女網友在Dcard發文表示，自己未滿30歲、尚未婚育，但因母親從事保母工作，從高中就經常接觸幼兒。她認為，厭童現象可能與3大原因有關：

少子化：成年人接觸幼童的機會減少，對孩子的行為較不熟悉。

生活品質要求提高：現代人期待餐廳、咖啡廳等公共場所保持安靜，對哭鬧聲更敏感。

社群媒體放大衝突：極端事件容易在網路流傳，讓人誤以為整個社會都在厭童。

原PO指出，孩子哭鬧不代表父母沒有教養，有時家長已經盡力安撫，孩子仍無法立刻安靜。她也引用兒福聯盟2025年調查，39.5%民眾沒有厭童傾向、44.4%屬於輕度，重度厭童者僅16.1%。

貼文曝光後，不少網友認為問題根本不在孩子，而是放任不管的家長，留言「小時候根本不敢在外面撒潑，現在外面一堆吵死的小孩，明顯就是沒在教啊」、「比起厭童，我更容易『厭家長』」。也有人表示，如果父母已經努力安撫，自己可以理解，但無法接受家長放任孩子尖叫、奔跑。

另有網友認同原PO的觀點，認為台灣教育缺乏培養對幼童的包容心。孩子仍在學習控制情緒，偶爾哭鬧不代表缺乏教養，成年人不該一聽到哭聲，就認定家長失職。