吃Buffet上廁所不用驗證！他好奇「換人接力吃」會被抓？前員工揭內幕

吃到飽餐廳動輒每人上千元，若兩人付費入場，吃到一半再偷偷換另外兩人進場，讓四人輪流用餐，是否就能只花兩人份的錢，享有四人份的餐點？近日一名網友發現，旭集、島語等Buffet餐廳，顧客中途離席上廁所，返回座位時通常不會重新驗證身分，讓他好奇是否有人利用這個漏洞「接力吃」。貼文曝光後引發熱議，更釣出多名前餐廳員工揭露內幕，直言服務生其實都認得客人的臉，過去甚至有人因此被抓包補繳餐費。

一名網友在Threads發文表示，自己一直有個疑惑，每次到旭集、島語等吃到飽餐廳用餐時，發現顧客進出不像夜店一樣需要蓋章驗證，就算走出去上廁所再回來，也沒有人特別過問。他提到，如果訂了兩個人的位置，用餐一小時後離開，再換另外兩個人進來繼續吃，是否就能達成「四個人吃，只付兩個人的錢」？讓他好奇這種做法究竟會不會被發現，甚至懷疑早就有人用過這招。

貼文曝光後，不少網友都對這個提問感到意外，紛紛留言「吃了那麼多年的Buffet，從來沒有過這種想法」、「我反而是上廁所回來會很緊張，覺得他們還認得我嗎？會不會被擋下來」。

不過，留言區也釣出不少自稱曾在Buffet餐廳工作的網友，直言「你覺得可能抓不到嗎？」。一名前員工解釋，餐廳服務生通常有固定負責的區域，用餐期間必須不斷巡視桌面、收拾餐盤，因此早就對各桌客人的長相留下印象，「我們之前都會認臉，知道誰還沒回來，因為每個人都有自己要站的區域」、「其實他們帶位之後，是會記住他帶的那幾組客人的」、「每個服務生都有自己的負責區域，一定會知道」。

有內行人透露，服務人員其實對不少違規行為心知肚明，包括顧客偷偷打包餐點、帶走罐裝汽水和茶包等行為，「只是懶得阻止而已啦」。若發現顧客有異常舉動，員工也會透過對講機互相通報，讓其他服務人員一起留意，並非換人進場就能輕易蒙混過關。

除了員工認臉能力驚人，有網友分享，曾聽聞某百貨公司一樓的專櫃人員，兩人前往吃到飽餐廳用餐，過程中卻偷偷換了一個人進場。由於當事人穿著制服、別著名牌，餐廳發現異狀後，直接通知百貨樓管協助處理。雖然對方一開始不願承認，但店家調出監視器畫面後，只好乖乖補付餐費。

另一名前員工則回憶，曾遇到一組團體客人，中午12時30分結帳後，到了下午1時30分，突然出現一名疑似先前不在場的顧客，將桌上的舊餐具移開，改拿全新餐具開始取餐，甚至由團體主辦人幫忙端菜。由於自己對負責區域的客人都有印象，因此當下有九成把握對方先前根本沒有入場，加上那名顧客每次與服務生對到眼，都會刻意閃躲，更讓他起疑。後來經主管出面了解後，團體主辦人承認私自帶人進場，最後只好臭臉補繳餐費。

偷換人用餐被抓包補錢就沒事嗎？網友提醒最好要自重，倘若店員覺得消費者行為怪異，調監視器發現的話，可以告詐欺，「就看你要不要賭了」、「我是不想為了一千多元違反刑法啦」、「為了那一兩千塊被告也不值得」。

本站報導，過去曾有一對夫妻帶著兒子到吃到飽的火鍋店用餐，然而夫妻倆卻不顧服務生提醒，私自打包食物，甚至不願意配合拿出食物，還辯稱「已經吃掉馬卡龍」，店家氣得調出監視器畫面，將對兩人以偷竊罪法辦。