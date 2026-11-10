石二鍋明明一堆空桌卻不放人？他苦等1小時傻眼 店員揭背後原因

明明餐廳裡還有一堆空桌，為什麼客人卻得在外面苦苦等候？近日一名網友前往知名連鎖火鍋店「石二鍋」用餐，發現店內還有不少空位，門口卻排了許多等候入座的顧客，自己更是等了整整1小時仍無法進場，讓他滿頭問號。貼文曝光後，引來自稱石二鍋員工的網友解釋，原來餐廳不是有空桌就能接客，背後還涉及人力、清潔及出餐效率等問題。

一名網友近日在Threads發文表示，到石二鍋餐廳用餐，發現店內座位相當空曠，但外面卻有大批顧客等候進場，不解為何「裡面超空，外面都是人在等」，抱怨等了一個小時都還吃不到。

貼文曝光，不少網友認為，問題可能出在人力不足，而非店家刻意不讓顧客入座，「人力不足，人員輪流休息，寧願先不放人進去，免得造成更多問題」、「沒人力，看桌子都沒收就知道了」、「為了品質著想，真的不會放人進去」、「讓你在外面排隊不爽，好過你進來坐著，最後指著員工的鼻子罵」。

對此，有自稱石二鍋店員的網友出面解釋，空桌不代表餐廳有能力立即接待新客人。除了需要清潔桌面、補充食材及備品之外，員工也必須輪流休息，如果現場人手不足，卻一次讓太多客人入座，可能導致備餐、送餐速度跟不上，最後反而因為出餐太慢而引發客訴。

另有餐飲業內行人指出，餐廳人手嚴重不足，外場除了結帳、收拾碗盤、清潔桌面，還得補充醬料、餐具及協助客人加點；內場則忙著洗碗、切肉、備料、製作餐點及處理外送訂單。每個環節都需要時間，因此店家必須適度控制入座人數，讓員工有時間消化工作量，避免影響出餐速度與服務品質。

還有網友分享自己曾遇過的情況，當時整間店外場只有一名員工，卻得同時負責帶位、點餐、結帳、送餐、補充醬料及飲料，甚至還要收拾桌面，內場則只有兩人，卻得應付20多名顧客，工作量相當驚人。

原PO事後也補充，自己當時其實也猜到可能是人手不足，因為觀察店內外場人員大約只有3人。他強調，自己並沒有向店家抱怨，也不是因為等太久而生氣，只是單純好奇為何明明有空位，卻還是得在外面等候。

台灣進入大缺工時代，就算薪水開高一點也不見得可以找得到人，有業者表示，過去餐飲業最常談「翻桌率」，現在則開始看「人效」，計算一名員工一天可以創造多少營收。此外也有業者持續以AI智慧化與省力設備降低門市營運負擔，導入自助結帳、自助取貨、自助微波等，大幅降低工作負擔。