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板橋男如廁忘帶衛生紙…議員黃淑君神救援 網笑：選民服務天花板
選民服務連上廁所都能救？近日有網友在Threads上發文求救，表示自己在板橋市政府上廁所時，因為太急忘記攜帶衛生紙，無奈之下只好上網求援。沒想到最後真的有人出手相救，原PO興奮宣布「我成功出來了！黃議員來拯救我！！！」，並指出救援者是新北市議員黃淑君，也讓網友笑稱根本是「選民服務天花板」。
原PO在Threads發文表示，「不好意思，我現在在板橋市政府，剛剛大便太急忘記帶衛生紙，有誰可以支援我？」簡短的求救訊息透露出當下的窘境，也吸引不少網友關注，有人留言「你還在嗎？」關心他是否仍受困廁所。
沒想到真的迎來轉機，原PO隨後更新貼文，開心表示「我成功出來了！黃議員來拯救我！！！」並指出是新北市議員黃淑君提供協助。貼文曝光後，網友驚訝直呼「這個太屌了，衷心佩服！」、「脆真的很萬能」、「居然有這種服務」。
不少人更笑稱「一張票一世情，一張衛生紙一世票」、「票是一張一張催出來的」、「大家來看有溫度的選民服務」，形容是「屎詩級救援」、「最尊榮版的選民服務」、「台灣的民主奇蹟」、「真～便民服務」。
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