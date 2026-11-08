邀約遊香港回台絕交！他代墊旅費友僅還2千元 趕飛機前還搞失蹤

出國旅遊原本是增進朋友感情的機會，卻也可能成為友情破裂的導火線。近日一名網友在Dcard發文分享，自己邀請朋友前往香港四天三夜，沒想到對方直到準備購買機票時才坦承沒錢，讓他只好先行代墊費用，旅途中更接連發生餐費、行程安排及時間觀念等爭議問題。最令他傻眼的是，回台灣兩個月後，對方竟只償還2,000元，讓他決定結束這段友情。

原PO表示，當初是自己主動邀約朋友出國，對方也爽快答應，因此他特別排開工作與原定行程，直到準備訂機票時，朋友才透露手頭緊。考量雙方原本交情不錯，原PO決定先幫忙墊付旅費，沒想到朋友事後竟反過來表示「我買機票前就跟你說沒錢了，你當時可以取消啊」，讓他相當錯愕。

抵達香港後，雙方原先約定餐費各自負擔，結果仍有不少費用由原PO代墊，朋友甚至在第一天提出要吃「窮人會吃的」，讓他感到不受尊重。此外，他還帶朋友與香港當地友人聚餐，當晚約2,000港幣（約台幣8362元）的晚餐及宵夜費用也未向對方收取。

真正讓原PO無法接受的是旅程最後一天。兩人將行李寄放在油麻地旅店，領據由朋友保管，原本約好時間返回取件並趕往機場，沒想到朋友卻不見人影，電話也聯繫不上，事後才知道對方自行前往堅尼地城拍照，甚至還要求他幫忙買蛋撻，讓他差點趕不上回程班機。

原PO事後補充，自己並非缺少旅伴，過去也經常獨自出國，只因與對方在台灣相處融洽，才邀請同行。原以為朋友只是短期資金周轉不便，沒想到返台兩個月後，對方僅償還2,000元。他強調，真正失望的並非金錢，而是朋友缺乏責任感與基本的時間觀念。

貼文曝光後，不少網友認為這名旅伴確實不適合一起出國，留言表示「你脾氣也是挺好的，這麼體諒人，誰來體諒你？」、「出國旅行就像照妖鏡一樣」、「真的要跟懂得互相的人當朋友」；也有人提醒原PO，應先把代墊款項討回來，再決定是否斷絕往來。

不過，有網友提出不同看法，認為朋友在買機票前已表明沒錢，原PO仍堅持代墊並繼續旅程，也應承擔部分決策責任，直言「他都說沒錢了，你還要先墊，不就是強迫他消費嗎？」、「當他連機票錢都付不出來時，我就會放棄他了」。