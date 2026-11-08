到松山機場搭早班機卻大門深鎖 她傻眼：一堆人在外面等

搭飛機通常會建議提早抵達機場，但若太早到可能連航廈都進不去！近日有一名女網友透露，自己提前抵達松山機場，準備搭乘上午7時15分的班機，卻發現航廈大門尚未開放，只能在外面等候，現場還有不少旅客面露錯愕。貼文吸引超過159萬次瀏覽，也讓松山機場的開放時間引發討論。

原PO在Threads發文表示「我孤陋寡聞了」，原本為了搭乘早班機而提早出門，抵達松山機場後才發現並非全天候開放，實際開放時間為上午5時至晚間11時。由於班機預定上午7時15分起飛，她只能先在門口等待，並透露「還好不只我」，現場有一群旅客同樣站在航廈外，對眼前情況感到意外。

貼文曝光後，不少網友分享看法，有人表示「每次叫人提早到機場，結果？」、「這時間真的卡死，一堆人站外面也是剛好而已」；也有人認為機場開門時間並無不妥，反問「7:15的飛機、5點開門有什麼問題嗎？」，雙方對於提早抵達機場的必要性看法不同。

另有網友分享到高雄小港機場搭機的經驗，表示曾準備搭乘上午7時的班機，家人原先安排凌晨3時30分出門，後來才從司機口中得知機場凌晨4時20分才開放，因此調整出發時間；也有人提醒：「松山不用那麼早到，5點以前也是會被關在門外不給進的」，認為事先確認航廈開放時間，可以避免在外面久候。

根據臺北國際航空站官網公布的資訊，松山機場開放時間為每日上午5時至晚間11時。民眾若要搭乘清晨班機，除了依照航空公司建議預留報到、安檢及登機時間，也可先確認機場航廈開放時段，再安排交通與抵達時間，以免過早抵達卻無法進入航廈。