冬天的救贖！日本超商飲料櫃驚現「白湯」 她試喝驚呼：好瘋好讚

一名女網友分享，近期去日本石垣島旅遊，逛便利商店時意外發現一款名為「白湯」的寶特瓶飲品，原本以為是什麼特殊飲料，仔細查看才發現內容物竟然只是熱水，讓她驚訝直呼「日本真的瘋了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己在石垣島超商看到一款商品，瓶身僅標示「白湯」兩字，並印有「天然水」及英文「Hot natural mineral water」，仔細一看才確認裡面裝的就是瓶裝熱水。她沒想到連熱水都能製成商品，直接在便利商店販售，「這個很棒」。

貼文一出後，不少網友都表示「接下來這個季節我會常買這個喔〜比起買水，我會更想喝熱水」、「對於只喝溫熱水的我是救贖，去日本買水都只能退冰」、「『湯』在日文就是熱水的意思⋯」、「沸騰之後回到50-60度才能叫白湯」、「這出非常久了」、「這個我有喝過！ 因為當時身體不舒服，有人去便利商店買給我配藥喝，當時打開喝才知道原來是水！但溫度很剛好」。

台灣人最愛到日本旅遊，逛街、吃美食、看風景是少不了的行程，更有不少人愛逛日本超商。本站曾報導，美食旅遊部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」在臉書分享自己每次到日本必買的超商四件套，包括牛奶布丁、乳酸菌飲品、咖啡歐蕾、檸檬機能飲，笑稱一到日本就衝超商是必須的，「像打卡一樣」。

對此，網友回應「一下飛機先去超商湊齊固定四件套，這個入境儀式感太懂了」、「跟我一模一樣，日本基本套組」、「這四件套每次都要買」、「那個檸檬c很有用」、「我開車累了都是冰美式加檸檬那一罐，越喝越好喝」、「高千穗，在日本每天一瓶」、「布丁必買」、「那個布丁真的可以每天吃兩個，太好吃了」。