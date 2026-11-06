鼎泰豐廚師「做錯1事」多送1盤炒飯 她揭霸氣真相：愛上它的100個理由

鼎泰豐憑藉精湛廚藝與極致服務聞名國際。近日有網友到鼎泰豐用餐，卻遇上意外插曲。她原本只點一盤炒飯，店員卻一口氣端上兩盤，讓她瞬間滿頭問號，直到店家解釋過後，讓該名網友驚呼簡直是「愛上鼎泰豐的100個理由」。

臉書粉專「大豬小豬躒餐盤」分享，她到鼎泰豐點了一盤炒飯，沒想到上菜時店家卻突然多送了一份，後來才得知原來是廚師炒錯了，廚師在烹調過程不小心「多加了肉絲」，店家為維持餐點品質與顧客權益，不僅將原本點的炒飯送上，連同炒錯的版本也一併招待端上桌。

對於店家「炒對炒錯都送來」的服務細節，讓她感到又驚又喜，還笑稱「自己不是愛吃炒飯到點二盤 」，更感嘆這完全是「愛上鼎泰豐的100個理由」。

而鼎泰豐的貼心服務也不止一樁，近日才有民眾分享，到鼎泰豐消費時，發現店員找回的百元鈔票幾乎張張都是嶄新鈔票，讓他相當驚喜。有人曾經詢問鼎泰豐櫃台為何總是使用新鈔找零，店員回答是出於對客人的尊重，不希望消費者拿到髒污的鈔票。