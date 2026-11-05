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台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣星巴克去冰不補政策引發討論，民眾跨海向美國總部申訴後獲回覆。美聯社
台灣星巴克去冰不補政策引發討論，民眾跨海向美國總部申訴後獲回覆。美聯社

星巴克近期冰飲去冰不補政策引發消費者討論，不少民眾反映，購買大杯、特大杯飲品選擇去冰後，飲料容量明顯減少，甚至出現只剩半杯的情況。因此，一名網友上個月中旬特別寫信向美國星巴克總公司反映，並公開分享收到的客服回信。不過，台灣星巴克的經營權在2017年統一集團買回剩餘股權後，已由統一集團100%持股，從門市管理、定價策略、行銷活動、人事及日常營運，均由台灣統一集團主導，這也讓網友跨海申訴能否發揮作用備受討論。

原PO在Threads發文表示，上個月中旬寫信給星巴克美國總公司，指出自己是一位長期忠實的星巴克顧客，現居台灣。多年來，星巴克對他而言，不止是一個購買咖啡的地方，它已成為日常生活中不可或缺的一部分，也是真心信賴並大力支持的品牌。然而，近期台灣地區總部特許經營商實施的營運調整，認為已背離星巴克品牌的核心價值，因此特此寫信反映這一問題。

美國總部回信揭全球政策：去冰應補足、不額外收費

根據原PO轉述，客服表示，美國公司直營門市並沒有實施「去冰不補」政策，也沒有額外加收費用的規定，明確指出消費者購買冰飲時，若要求少冰或去冰，標準作法應以額外飲料補足杯子容量，而且不另外收費。

不過，回信也進一步說明，這項政策僅適用於美國星巴克公司直營門市（U.S. company-operated stores），信中並未提及「去冰不補滿」或去冰後補足飲料需要額外收費的規定。客服最後表示，會將消費者的意見轉交給相關團隊，作為改善服務及提升顧客體驗的參考。

台灣星巴克已獨資十年

但事實上，美國總公司無權干涉其他區域授權商的營運方式。值得注意的是，台灣星巴克目前已由統一集團100%持股，2017年統一集團買回美方剩餘股權後，台灣市場的門市管理、定價、行銷、人事及日常營運均由統一集團主導，美國總公司並非台灣門市政策的直接決策者。因此，美國客服這次回信雖然清楚說明美國直營門市的去冰補量標準，卻不代表台灣門市必須直接依循相同作法，兩地的經營權責仍須區分。

星巴克 統一集團

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