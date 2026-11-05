高低所得家庭年支出差3.67倍！他揭世代差距提醒：有錢不代表孩子更有出息

家庭收入差距不只反映在生活品質，更可能影響下一代的起跑點。知名團購企業家「486先生」陳延昶在臉書發文分析一份家庭消費支出數據，指出最低所得20%家庭一年支出約41.49萬元，平均每月約3.46萬元；最高所得20%家庭一年支出則達152.44萬元，平均每月約12.7萬元，兩者一年總支出相差約為3.67倍。他認為，真正值得關注的並非富裕家庭花了多少錢，而是不同所得階層的家庭，究竟能把錢花在哪些地方，以及這些資源如何影響孩子未來。

低所得家庭逾6成支出用於基本生活 生活選擇空間有限

陳延昶指出，最低所得20%家庭的支出中，住宅、水電瓦斯占31%，食品占18.2%，醫療保健占16.4%，三項合計達65.6%。換句話說，這類家庭每花100元，就有近66元用在住房、吃飯及看病等基本需求，若再加上交通、通訊等日常開銷，能自由運用的資金相當有限。

他感嘆，經濟弱勢家庭並非不想讓孩子學習、旅遊或接受更好的教育，而是支付房租、水電、食物及醫療費用後，往往已經沒有多餘預算。當生活開銷占據大部分收入，投資理財、教育培養或累積資產自然更加困難，也容易陷入長期依靠勞力與時間換取收入的處境。

富裕家庭買的不只是奢侈品 更是「選擇權」

相較之下，陳延昶認為，富裕家庭多出的資源，未必只是用來購買名牌或享受奢侈生活，更重要的是取得更多「選擇權」。例如提供孩子更好的教育、安排留學與才藝課程、選擇安全舒適的居住環境，以及購買保險、運動文化體驗和旅遊經驗等。

他以自身家庭為例，表示兒子赴美國讀書、女兒赴韓國求學，自己會盡可能讓孩子專心學業，不必為了省錢花時間打工，也會考量交通安全、住宿品質、空氣清淨及飲用水等生活需求。他認為，這些安排看似是生活上的選擇，實際上也讓孩子有更多時間與資源投入學習。

教育支出差距39.6倍 富裕家庭更有能力及時補救

陳延昶特別提及分析數據中最高與最低所得家庭的教育支出差距達39.6倍，是相當驚人的落差。他指出，富裕家庭能負擔語言課程、才藝、家教、國際學校、留學及夏令營等資源，更重要的是，當孩子學習跟不上時，父母有能力立即提供協助。

他認為，教育並非只靠一次補習就能拉開差距，而是從幼兒園到大學長期累積的過程。當家庭有能力持續投入教育資源，孩子便有更多機會探索興趣、培養專長，也更容易在遇到困難時獲得補救。

除了教育資源，陳延昶也認為，經濟條件會影響孩子承受失敗的能力。一般家庭的孩子若選錯科系、延畢或創業失敗，可能讓家庭經濟陷入壓力；但資源較充足的家庭，往往有能力讓孩子轉學、出國、實習，甚至重新尋找適合自己的方向。

他指出，富裕帶來的優勢不一定是保證成功，而是即使失敗一次，也不至於失去重新出發的機會。此外，父母累積的經驗、人脈與社會知識，也可能成為孩子的重要資源，包含選擇學校、累積履歷、談薪水、處理合約及投資理財等，都是家庭能夠傳承的無形資產。

陳延昶進一步表示，家庭經濟安全也會影響孩子的成長環境。若家中經常為房租、醫療費或債務煩惱，孩子可能長期處於壓力與不安之中；相對地，經濟穩定的家庭能減少部分生存焦慮，讓孩子有更多時間投入學習、探索與能力培養。

他認為，當孩子周遭的人經常談論升學、留學、創業與投資，這些選項便容易成為孩子眼中可實現的目標；反之，若從小經常聽到「家裡沒錢，不要想太多」，也可能在無形中限制孩子對未來的想像。

陳延昶提醒：數據不能過度解讀

不過，陳延昶也提醒，這份數據不能直接解讀為富裕家庭的孩子一定比較優秀。例如最低所得家庭可能包含較多退休老人、單人家庭，或家中沒有學齡兒童，因此教育支出基數較低，倍數差距也可能因此放大。

此外，花費大量教育經費，不代表孩子一定能成功；部分富裕家庭若過度保護孩子，也可能讓孩子缺乏責任感與抗壓能力。他強調，真正精確的說法應是，富裕家庭的孩子通常擁有更多嘗試機會、更厚的安全網，也更容易將天賦轉化為成果，而不是有錢人的孩子就必然更有出息。

陳延昶透露，自己在30歲以前也曾經是經濟條件相對弱勢的一群，後來經過多年努力，才逐步走到前段班。他回憶，30多歲時獲旗標出版社邀請出書，父親看到後曾感慨，自己最大的遺憾就是沒有足夠的錢栽培他，這段經歷也讓他對家庭資源與教育機會的差距格外有感。

他最後以年輕時的座右銘「寧願現在吃苦，也不要一輩子吃苦」勉勵大家，認為應該更積極看待人生，從健康管理、戒掉手搖飲、多喝水、規律運動、加強英文、早睡早起，到減少無意義應酬、陪伴孩子及持續閱讀，都是可以從日常開始累積的改變。他也提醒，若不願意為未來努力，下一代可能再次面臨相同的經濟困境。

陳延昶感嘆，財富最重要的價值不只是讓自己過得更舒服，更可能跨越世代，讓下一代擁有更多選擇與機會。當部分家庭仍為眼前生活費奔波時，另一些家庭已經有餘裕替孩子規劃十年、二十年後的競爭力，這正是他眼中資本主義與人生現實最殘酷的差距。