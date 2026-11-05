洋流湧進日本神社？疑小水滴繪馬區綁飄帶 網批：不尊重他國文化

台灣政治口號「洋流」相關飄帶出現在日本神社，引發網友議論。繼有日本網友發文詢問，神社內供民眾懸掛繪馬祈願的區域，為何出現寫有「洋流」字樣的布條，並質疑是否取得神社同意後，也有台灣網友在Threads曝光有人擅自將飄帶綁在繪馬區域，認為此舉不僅不尊重宗教場所，也讓台灣形象受到影響。

網友質疑：是否取得神社同意

網友發文指出，神社原本供民眾懸掛繪馬的地方，竟出現「洋流」飄帶，質疑是否有人擅自將該區域拿來懸掛政治相關物品。她也提到，若認為自己的行為有理，卻又鎖住留言，讓人更加不解，直言「丟臉丟出國」。

貼文引發不少人共鳴，有網友留言「主打一個日本陪伴」，也有人直接批評「有夠醜的」、「丟臉丟到國外還真是糟糕啊」。另有網友認為，神社是莊嚴的宗教場所，不應隨意懸掛政治宣傳物品，直言「挺誰都沒關係，但這太丟台灣人的臉了」。

網友批政治狂熱「不要影響別人」

對於飄帶出現在神社繪馬區，有網友認為，政治表態應該有所分寸，不應將個人政治立場帶進他人的宗教空間。原PO也回應表示，「要表現熱愛政治也不要影響別人」，認為這類行為不但無法獲得認同，反而讓台灣在國際場合留下負面印象，「不影響他人才是理性的支持」。

原PO表示，部分政治支持者到處宣傳、要求別人認同，彷彿世界上除了政治之外，沒有其他值得關心的事情。也有網友對此表示認同，認為政治表態不應凌駕於基本禮貌與尊重之上。

此外，網路上也有人分享，10月26日曾在北海道羊蹄山看見「洋流」飄帶，並以「小水滴在北海道羊蹄山洋流飄揚」描述當時情況，留言區有人表示感動，也有人對此抱持不同看法。