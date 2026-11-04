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為了它想再飛台灣！韓客狂讚「1款神級糕點」台人看傻：連我都沒吃過

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國網友在Threads發文狂讚在台灣免稅店買到的這款「神秘圓形點心」，直呼勝過西方千種甜點。示意圖／AI生成
韓國網友在Threads發文狂讚在台灣免稅店買到的這款「神秘圓形點心」，直呼勝過西方千種甜點。示意圖／AI生成

近期Threads出現一則跨海尋美食的貼文，一名韓國旅客在台灣免稅店購入一款「包著蛋黃奶油餡的圓形點心」，返韓品嚐後直呼超越西方上千百種糕點，甚至說「為了這口美食想再衝一次台灣」，後來有台灣網友解答，是老字號餅舖三統漢菓子的「鳳凰流心酥（鳳梨蛋黃流心酥）」。

免稅店試吃 韓客暴動狂掃「神級流心酥」

這名韓國網友在Threads透露，自己原本打算購入黑色包裝的經典鳳梨酥，但在免稅店試吃這款甜點後「立刻改選它」，原po形容它是圓形糕點內餡包著濃郁蛋黃流沙奶油餡，跟一般鳳梨酥不一樣，連身旁的同行韓國旅客也邊讚嘆好吃邊搶購。

原po更表示，「我平常偏愛酥皮點心，但這款絕對是心中的第一名，每天都要吃好幾顆，身邊朋友吃過也全部淪陷！」

該名韓國網友的貼文瞬間掀起全網猜謎潮，從「鹹奶油餐包」、「車輪餅」到「卡士達奶油蛋糕」都被點名，直到原po貼出外包裝，才有台灣網友揭曉是老字號餅舖三統漢菓子的鳳凰流心酥（鳳梨蛋黃流心酥）。

隱藏版美食是過譽？ 台灣人驚呼「沒吃過」

有人狂讚這款鳳梨蛋黃流心酥鹹甜比例完美，外國人接受度極高，也有人指出，「這款在信義區永春總店本來就是排隊名店，老饕和辦公室中秋送禮都知道」、 「公司今年送給日本客戶，對方也是讚不絕口」、「除了鳳凰流心酥，芋泥流心酥也超強，回烤過後吃直接升天」。

此外，也有人解釋，台式熱炒店的金沙蝦球韓國人超愛，所以「鹹蛋黃流沙的鹹甜口味完全精準打中韓國人的胃」，不過要注意，蛋黃製品攜帶入境規範很嚴格，外國旅客回國沒查清楚很容易踩雷被沒收罰款。

然而也有不少網友納悶，「真的有這麼神嗎？是不是吹捧過頭？」其他人坦言，「身為土生土長台灣人，活了幾十年完全沒吃過這款，真的是台灣名產嗎？」還有人認為，「鹹蛋黃很挑人吃，味道太甜膩的話根本吃不下第二顆」、「其實就是改良版的鳳凰酥」。

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