他曝鼎泰豐結帳找錢都給新鈔 網大讚：小細節很加分

鼎泰豐名揚海內外，除了以招牌小籠包及穩定的餐點品質擄獲顧客的心，服務也經常受到好評。近日有網友在社群平台Threads分享，自己到鼎泰豐消費時，發現店員找回的百元鈔票幾乎張張都是嶄新的鈔票，讓他相當驚喜。貼文曝光後迅速引發討論，不少網友也分享自身經驗，大讚店家連結帳找零都充滿巧思。

原PO近日發文表示，每次在鼎泰豐用現金結帳，收到的百元鈔票幾乎都是全新鈔票，讓人眼睛為之一亮。他認為鼎泰豐為了讓顧客感受到不一樣的消費體驗，願意在營業前特地準備新鈔，這份用心相當值得肯定。

貼文一出獲得不少人讚賞，「小細節真的超加分」、「冷知識欸，第一次知道」、「細節控值得支持」、「每次去吃都拿千元大鈔，找零都是新鈔，連銅版也都是新的，銅板也不曾拿到過舊舊的，拿起來就是爽」、「那個價錢就是賣服務還有穩定的品質」、「之前去店門口轉扭蛋，拿一千塊換12個50塊，50塊和百鈔都是全新的」。

還有網友透露會刻意拿千元鈔票結帳，就是為了拿到新鈔找零，「所以我去鼎泰豐都是特地拿千元鈔出來，讓她們找新鈔回來」；其中有人曾經詢問鼎泰豐櫃台為何總是使用新鈔找零，店員回答是出於對客人的尊重，不希望消費者拿到髒污的鈔票。

不過也有人對於這樣的做法不太認同，「只有我在乎員工很辛苦去銀行換鈔嗎？」、「以銀行的角度而言很麻煩」、「超討厭新鈔，因為怕拿錯張數」。