快訊

南投摩摩納爾瀑布落石 女遊客右眼球掉出…臉被削掉一大塊

顧安生辭世 主播張雅琴憶台視招考往事「近5000人只錄取2人」

藍選前開鍘！鄭朝方競總成立時現身 資深議員上官秋燕遭撤銷國民黨籍

聽新聞
0:00 / 0:00

低收同學年年出國、買名牌包 她氣炸「有正職還領補助」：能檢舉嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
低收入戶可享有健保保費全額補助、學雜費減免，以及符合條件的生活扶助、醫療補助等福利。示意圖。聯合報系資料照
低收入戶可享有健保保費全額補助、學雜費減免，以及符合條件的生活扶助、醫療補助等福利。示意圖。聯合報系資料照

低收入戶卻年年出國、買名牌包，真的合理嗎？一名女網友在Dcard發文，表示高中時有位朋友擁有低收入戶身分，卻經常出國旅遊、吃大餐，還使用iPhone、購買名牌包，讓她質疑對方是否符合補助資格。

原PO指出，這名朋友上大學後已有正職工作，家人卻仍以她是學生為由申請補助。她也指控，對方曾偷她的錢、欠錢不還，如今卻照樣出國享樂，氣得詢問：「有人檢舉過這種爛人嗎？」

貼文曝光後引發討論，不少網友表示，「真正的低收需要幫助的過不了，不需要幫助的卻過了」、「有些不知道怎麼鑽漏洞的，之前家父離開，家母要養我跟我弟，然後卡在爺爺有房子、外婆未滿65歲，所以很多補助都下不來」。還有人透露，高中時曾有朋友領取清寒獎助學金，卻同時學習鋼琴、小提琴。

至於如何檢舉「假低收」，有網友提醒，若懷疑對方隱瞞收入，應蒐集具體工作、收入或財產資料，向戶籍所在地的社會局反映，由主管機關查證。

根據衛生福利部資料，低收入戶可享有健保保費全額補助、學雜費減免，以及符合條件的生活扶助、醫療補助等福利。

不過，依《社會救助法》規定，低收入戶資格主要依家庭收入、動產及不動產認定，像上述案例，使用iPhone或出國旅遊並不代表違規。若有隱瞞工作收入等情事，仍須由主管機關調查認定。

補助 出國 低收入戶 Dcard iPhone

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長得美真的爽過一生？正妹免費吃喝爽收房 過來人揭暗黑代價

一家四口寒假遊日機票要10萬！網嘆「單身快樂」 過來人訴心聲：重點非孩子

她裸辭休息2個月頻被問下一步 崩潰「沒工作是罪嗎？」

未婚聯誼社團擇偶條件曝光！女方開出超狂5要求 全網看傻

相關新聞

低收同學年年出國、買名牌包 她氣炸「有正職還領補助」：能檢舉嗎？

低收入戶卻年年出國、買名牌包，真的合理嗎？一名女網友在Dcard發文，表示高中時有位朋友擁有低收入戶身分，卻經常出國旅遊、吃大餐，還使用iPhone、購買名牌包，讓她質疑對方是否符合補助資格。

台灣人超少說「不客氣」？網揭微妙原因 這2字更能拉近距離

當別人向你說「謝謝」時，你通常會怎麼回答？一名網友分享自身觀察，發現台灣人似乎很少使用「不客氣」這3個字，反而更習慣回應「不會」或「謝謝」。貼文曝光後引發熱議，不少網友認為，「不客氣」聽起來太過正式，甚至有種高高在上的感覺，反而說「不會」更親切，就連住在台灣的美國人也現身認證，直呼與英文的使用習慣十分相似。

長得美真的爽過一生？正妹免費吃喝爽收房 過來人揭暗黑代價

長得漂亮真的能享有「顏值紅利」嗎？一名女網友近日在Threads發文，分享自己與正妹朋友吃火鍋時，明明同樣向店員要雞蛋，沒想到她得花15元購買，朋友卻免費獲贈3顆蛋，讓她深刻體會到外貌帶來的待遇差異。貼文曝光後引發熱議，不少網友分享身邊美女享有的特殊待遇，甚至有人婚後獲另一半贈送台北大安區房產。不過，也有正妹現身吐苦水，坦言長得漂亮不見得是好事，反而經常遭到言語騷擾、職場排擠，讓她們相當無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。