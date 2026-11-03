低收同學年年出國、買名牌包 她氣炸「有正職還領補助」：能檢舉嗎？

低收入戶卻年年出國、買名牌包，真的合理嗎？一名女網友在Dcard發文，表示高中時有位朋友擁有低收入戶身分，卻經常出國旅遊、吃大餐，還使用iPhone、購買名牌包，讓她質疑對方是否符合補助資格。

原PO指出，這名朋友上大學後已有正職工作，家人卻仍以她是學生為由申請補助。她也指控，對方曾偷她的錢、欠錢不還，如今卻照樣出國享樂，氣得詢問：「有人檢舉過這種爛人嗎？」

貼文曝光後引發討論，不少網友表示，「真正的低收需要幫助的過不了，不需要幫助的卻過了」、「有些不知道怎麼鑽漏洞的，之前家父離開，家母要養我跟我弟，然後卡在爺爺有房子、外婆未滿65歲，所以很多補助都下不來」。還有人透露，高中時曾有朋友領取清寒獎助學金，卻同時學習鋼琴、小提琴。

至於如何檢舉「假低收」，有網友提醒，若懷疑對方隱瞞收入，應蒐集具體工作、收入或財產資料，向戶籍所在地的社會局反映，由主管機關查證。

根據衛生福利部資料，低收入戶可享有健保保費全額補助、學雜費減免，以及符合條件的生活扶助、醫療補助等福利。

不過，依《社會救助法》規定，低收入戶資格主要依家庭收入、動產及不動產認定，像上述案例，使用iPhone或出國旅遊並不代表違規。若有隱瞞工作收入等情事，仍須由主管機關調查認定。