台灣人超少說「不客氣」？網揭微妙原因 這2字更能拉近距離

當別人向你說「謝謝」時，你通常會怎麼回答？一名網友分享自身觀察，發現台灣人似乎很少使用「不客氣」這3個字，反而更習慣回應「不會」或「謝謝」。貼文曝光後引發熱議，不少網友認為，「不客氣」聽起來太過正式，甚至有種高高在上的感覺，反而說「不會」更親切，就連住在台灣的美國人也現身認證，直呼與英文的使用習慣十分相似。

一名網友近日在Threads發文，表示「突然發現台灣人很少講『不客氣』這三個字」，明明從小學習的禮貌用語，就是別人說謝謝時應該回答不客氣，但實際生活中，大家卻更常脫口而出「不會」，甚至直接回以「謝謝」，讓他忍不住好奇背後原因。

貼文曝光後，吸引大批網友留言討論，不少人坦言「不客氣」雖然是標準禮貌用語，但說出口總覺得有些彆扭，「講『不客氣』感覺好像自己做了什麼真的很了不起的事，所以講『不會』」、「不客氣會讓對方的謝謝重量變大，台灣人不好意思讓對方有這種負擔」、「『不客氣』有點太客氣了」、「不客氣有種高姿態的感覺」。

有人認為，「不會」其實帶有一種輕鬆、親切的感覺，彷彿是在告訴對方只是舉手之勞，不必特別放在心上，「以前課本學的是回不客氣，但現實覺得回『不會』比較能拉近距離」、「不會是指不太需要道謝的小事，不客氣則是應該道謝的程度」。也有網友指出，台語本來就有「袂」的說法，因此台灣人習慣以「不會」回應感謝，可能也與日常語言使用習慣有關。

不過，也有網友持不同看法，認為「不客氣」本來就是單純的禮貌回應，不必過度解讀，「不客氣居然有新解讀？我以為不客氣就是不客氣，沒有什麼尊卑之別」、「完了，我是老派的，只會說不客氣」。有部分人表示，比起如何回應感謝，更在意對方有沒有基本禮貌，「我朋友連謝謝、歹勢或麻煩了都不會跟我說，好像是我應該的」。

這番討論釣出住在台灣的美國人留言，「真的耶！我學中文的時候，課本教的是『不客氣』，來台灣以後才發現，大家都說『不會』」。他也分享，其實英文也有類似現象，雖然課本通常教導「You're welcome」，但美國人在日常對話中，也經常使用「No problem」或「Sure」回應他人的感謝。有網友提到，日文雖然有「どういたしまして」（不客氣）的說法，但日常生活中也常以「いえいえ」（不會不會）等較口語的方式回應。

一名網友透露，雖然每個人從小就被教導要懂禮貌，但太常把禮貌用語掛在嘴邊，有時反而會讓人不舒服。她舉例，自己很常講「抱歉」、「對不起」、「謝謝」、「感謝」，但似乎已無意間造成他人「負擔」，甚至有同學認為自己的這種說話方式有點「承受不起」。