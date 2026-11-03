長得美真的爽過一生？正妹免費吃喝爽收房 過來人揭暗黑代價

長得漂亮真的能享有「顏值紅利」嗎？一名女網友近日在Threads發文，分享自己與正妹朋友吃火鍋時，明明同樣向店員要雞蛋，沒想到她得花15元購買，朋友卻免費獲贈3顆蛋，讓她深刻體會到外貌帶來的待遇差異。貼文曝光後引發熱議，不少網友分享身邊美女享有的特殊待遇，甚至有人婚後獲另一半贈送台北大安區房產。不過，也有正妹現身吐苦水，坦言長得漂亮不見得是好事，反而經常遭到言語騷擾、職場排擠，讓她們相當無奈。

一名女網友近日在Threads發文，好奇詢問「好想知道長得好看的人，你們因為外表有過哪些特殊的感受？或是吃過什麼紅利之類的？」她透露，自己曾與一名長相漂亮的朋友去吃火鍋，當時以為店員忘記附雞蛋，便主動詢問，沒想到男店員告知一顆要15元。結果身旁的正妹朋友一開口說想要一顆蛋，店員竟直接免費送上3顆，反而只有她被收錢，讓她哭笑不得。

原PO也分享，某次與正妹朋友等紅綠燈時，旁邊大樓正好有兩名工人搭乘升降梯清洗外牆，對方竟主動邀請朋友上去欣賞風景。朋友尷尬婉拒後，轉而提議讓原PO體驗，沒想到工人卻開玩笑說「那我們會變自由落體」，讓她不滿直呼「氣氣氣氣氣氣！」此外，大學時一名女同學曾主動向班花索取IG，班花好意邀請對方也與原PO交換帳號，未料女同學竟直接回應「我只認識漂亮的女生」，讓她再次感受到差別待遇。

貼文曝光後，吸引不少網友分享身邊正妹的特別經歷，「朋友上大學時隨口說想要一棵真正的聖誕樹，就有男生半夜跑去把學校的松樹鋸下來送她」、「我姊是馬路三寶，出事打開車窗說對不起都會被原諒」、「買鹹酥雞的時候有陌生人幫我買單，而且完全沒有跟我說到話，對我空氣投籃了一下就瀟灑上車走了」。

還有網友透露，身邊有美女朋友從小到大出國旅遊幾乎不需要自己花錢，後來更嫁給公司老闆，過著優渥生活。另一名網友則分享，正妹朋友經常有人請吃飯，還會接到店家邀請業配，如今已嫁人當少奶奶，另一半不僅在台北市大安區買房，還將房產登記在她名下，甚至安排專屬司機，平時就是喝下午茶、陪孩子及出國度假，讓不少人羨慕不已。

不過，長得漂亮真的只有好處嗎？也有正妹現身打破幻想，坦言外貌出眾雖然容易獲得陌生人的善意，卻也可能面臨不少困擾。有網友表示，自己經常受到言語騷擾，甚至被騷擾到逐漸麻木；還有人曾被同事當面質疑，公司錄取她只是因為長相，讓她相當難受。

有網友透露，自己連參加公司聚餐稍微打扮，都可能遭到同事排擠，甚至被人在背後嘲諷「是要去吃喜酒還是登台表演」，讓她覺得相當委屈。另有網友感嘆，自己受到熟人耳語、比較與霸凌的次數，遠比陌生人給予的善意還多，甚至認為當別人只關注外貌時，自己的善良、熱情與努力反而容易被忽略。

外媒報導，一項針對2,200名志願者的最新研究發現，雖然「漂亮的人更快樂」是普遍規律，但在這份關聯中，「性別」往往是一大關鍵因素。研究指出，雖然社會對男女性都有審美期待，但男性更像是美貌紅利的「直接受益者」；而女性若想獲得長久的幸福，強化「心理韌性」遠比單純追求外在美更為重要。