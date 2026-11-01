逛大阪唐吉訶德結帳疑被動手腳 他回國看收據傻眼：不是個案

赴日旅遊購物，不少人會到唐吉訶德採買伴手禮。有網友在Threads上發文，指控自己在大阪道頓堀的唐吉訶德結帳時，疑似被店員額外加入一筆高額商品費用，直到返國查看收據才發現異常。他提醒其他旅客，購物後務必核對明細，該貼文曝光後累積超過92萬次瀏覽，也引發網友討論。

原PO表示，當時店員在結帳過程中，疑似趁消費者不注意，先從收銀系統輸入一筆較高的金額，接著才逐件掃描其他商品，讓人難以察覺。他聲稱，回國後檢查購物明細，才發現第一筆費用對應的商品根本沒有購買，因而懷疑遭到不當收費。

原PO進一步質疑，過去可能有人利用重複掃描商品條碼的方式多收款項，如今則疑似直接透過收銀系統輸入金額。他呼籲赴日購物的旅客，尤其在大量採買、結帳速度較快時，應仔細確認收據上的商品項目與金額，避免返國後才發現問題。

貼文曝光後，部分網友對日本購物環境表達失望，「我就是這樣被刷了一筆不知道是什麼東西」、「幾年前去沖繩也這樣，店員選最貴的薑黃膠囊偷偷多刷」、「太多案例，真的要全程緊盯」、「幾年前就有這種亂刷帳的問題了，日本人並沒有想像中的善良」。

也有人將矛頭指向外籍收銀人員，甚至依國籍推測可能涉事者。不過，原PO並未提供足以確認店員身分的資訊，相關留言也沒有具體證據支持，不宜據此認定特定國籍的店員涉及不當收費。

目前貼文內容仍無法確認帳單異常的實際原因，也不能排除操作失誤或其他情況。店家是否接獲反映、是否查核交易紀錄，以及有無退款處理，均有待釐清。旅客若發現購物明細與實際商品不符，務必保留收據及付款紀錄，儘速向店家反映，以利後續查證。