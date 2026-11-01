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救護車只閃燈沒鳴笛不用讓？汽車駕駛控遭逼車 消防粉專揭關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
消防粉專曾說明，救護車只閃燈未鳴笛可能有多種原因，不能直接認定未執勤。圖／AI生成
消防粉專曾說明，救護車只閃燈未鳴笛可能有多種原因，不能直接認定未執勤。圖／AI生成

高速公路遇到救護車只閃燈、沒有鳴笛，究竟該不該讓？近日有駕駛發文指控，某民間救護車在國道上頻繁變換車道、從後方逼近，卻未開啟警笛，質疑車輛是否正在執勤。貼文引發爭論，不少網友認為不能單憑有無鳴笛判斷勤務狀態，消防粉專過去也曾針對類似情況說明。

原PO在Threads上表示，日前上班時段行經高速公路，突然從後照鏡發現一輛救護車緊貼他的車尾、不斷閃燈，當下擔心是車內音樂太大聲，沒聽見警笛，便立即向旁邊車道禮讓。直到關掉音樂後，才發現救護車並未鳴笛，讓他質疑對方在車流密集的國道上變換車道、要求其他車輛讓路的合理性。

原PO認為救護車若未執行緊急勤務，就不應以警示燈要求優先通行。不過，貼文曝光後，多數留言並不認同他的判斷，有網友直言「救護車閃燈本來就是在執勤，很多不同情況都會發生閃燈不鳴笛」，也有人質疑，僅憑沒有聽見警笛，便認定對方未執勤並不妥當。

事實上，消防粉專「消防Chiu桑」過去曾說明，救護車只開警示燈、未鳴笛，可能有不同原因，例如勤務結束返隊、載運特殊病患，或為避免深夜行經住宅區時造成干擾。民間救護車也可能因載運病患的特殊需求而採取不同警示方式，因此不能單靠警笛是否響起，直接判斷車輛有無執行勤務。

至於駕駛的避讓義務，「消防Chiu桑」指出，《道路交通管理處罰條例》第45條針對聽聞救護車等緊急車輛警號卻未立即避讓的情況，訂有罰鍰及吊銷駕照等處分；若僅見警示燈、未聽聞警號，則不宜直接套用該項處罰規定。不過，沒有鳴笛不代表救護車必然未執勤，遇到類似情況，其他駕駛仍應注意周遭車流，在確保自身及其他用路人安全的前提下，適度提供通行空間。

救護車 逼車 國道 高速公路 車道

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